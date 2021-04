Das bringt der Samstag

Queen-Gatte Prinz Philip wird auf Schloss Windsor beigesetzt

WINDSOR: Gut eine Woche nach seinem Tod wird Prinz Philip beigesetzt, der Ehemann der britischen Königin Elizabeth II. Trauerfeier und Beerdigung finden am Samstag (ab 15.40 Uhr MESZ) auf Schloss Windsor nahe London statt. Wegen der Corona-Regeln dürfen nur 30 Trauergäste teilnehmen, dabei handelt es sich fast ausschließlich um enge Familienmitglieder.

Merz gegen Sensburg: CDU im Sauerland bestimmt Direktkandidaten

ARNSBERG: Sensburg oder Merz? Die CDU im Hochsauerlandkreis bestimmt am Samstag, wer bei der Bundestagswahl im Herbst als Direktkandidat für die Partei ins Rennen geht. Zur Wahl stellen sich Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz (65), der nach zwölf Jahren wieder in den Bundestag will, und der aktuelle Abgeordnete aus dem Wahlkreis, Patrick Sensburg (49).

Camper protestieren in Berlin

BERLIN: Mit einem Wohnmobil-Korso durch Berlin wollen Camper an diesem Samstag für eine Öffnung der Stell- und Campingplätze demonstrieren. Erwartet werden rund 700 Wohnmobile und Wohnwagen auf der Strecke zwischen Olympiastadion und Reichstag. «Camping mit Abstand ist mit Abstand die beste, sicherste und kontaktärmste Regenerationsform für unsere Familien», teilten die Initiatoren mit.

Hütter mit Frankfurt gegen Neu-Club Gladbach - Bayern in Wolfsburg

BERLIN: Am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Top-Duell zwischen dem Tabellendritten VfL Wolfsburg und Spitzenreiter FC Bayern München. Die Gäste wollen nach dem Aus in der Champions League mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) einen weiteren Schritt in Richtung Titelverteidigung unternehmen. In der Partie Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt trifft Eintracht-Coach Adi Hütter auf seinen künftigen Arbeitgeber.

Formel-1-Qualifikation in Imola - Mercedes in starker Form

IMOLA: In Imola kämpfen die Formel-1-Piloten am Samstag (14.00 Uhr/Sky und RTL) um den besten Startplatz für den Großen Preis der Emilia Romagna. Der Finne Valtteri Bottas zeigte sich vor der Qualifikation im Autodromo Enzo e Dino Ferrari in starker Form. Er hatte sich auch im vergangenen Jahr die Pole Position in Italien gesichert. Sein Mercedes-Teamkollege und Auftaktsieger Lewis Hamilton liegt auf Tuchfühlung.

Deutsche Handballerinnen Favorit im WM-Playoff gegen Portugal

LUSO: Im Kampf um das WM-Ticket gegen Außenseiter Portugal wollen die deutschen Handballerinnen schon im Playoff-Hinspiel für klare Verhältnisse sorgen. Trotz des coronabedingten Ausfalls von gleich sechs Topspielerinnen geht die DHB-Auswahl als Favorit in die Partie am Samstag (21.30 Uhr/Sportdeutschland.TV) in Luso.

Snooker-WM beginnt in Sheffield mit Einsatz von Champion O'Sullivan

SHEFFIELD: Mit einem Einsatz von Titelverteidiger Ronnie O'Sullivan beginnt am Samstag (11.00 Uhr/Eurosport) die Snooker-WM 2021. «The Rocket» bekommt es in seinem Erstrundenmatch, das am Samstagvormittag beginnt und am Abend fortgesetzt wird, mit seinem englischen Landsmann Mark Joyce zu tun. O'Sullivan gewann im Sommer 2020 seinen sechsten WM-Titel und könnte in diesem Jahr mit dem Schotten Stephen Hendry gleichziehen.

Pokal-Finalturnier der Basketballer: Bayern und Alba favorisiert

MÜNCHEN: Beim Pokal-Finalturnier der Basketball-Bundesliga geht es am Wochenende in München um den ersten Titel dieser Saison. Gastgeber FC Bayern trifft am Samstag (16.00 Uhr/Magentasport) im ersten Halbfinale auf ratiopharm Ulm. Cupverteidiger Alba Berlin bekommt es anschließend (19.30 Uhr) mit Außenseiter BG Göttingen zu tun. Mit dem elften Pokaltriumph könnte der Hauptstadtclub alleiniger Rekordsieger werden. Bayern strebt den ersten Cupgewinn seit 2018 an.