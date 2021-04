Das bringt der Samstag

AfD nimmt auf Präsenzparteitag in Dresden Anlauf für den Wahlkampf

DRESDEN: Inmitten der dritten Corona-Welle kommen in Dresden an diesem Samstag 600 Delegierte der AfD zu einem Bundesparteitag zusammen. Ziel der zweitägigen Veranstaltung auf dem Messegelände ist die Verabschiedung eines Programms für die Bundestagswahl am 26. September. Mehrere Änderungsanträge zur Satzung und zur Tagesordnung deuten aber darauf hin, dass zumindest einige der Anwesenden die Bühne nutzen wollen, um missliebige Parteifreunde auszubooten.

Wagenknecht bewirbt sich um Spitzenplatz der NRW-Linken für Bundestag

ESSEN: Die frühere Fraktionschefin Sahra Wagenknecht (51) will erneut als Spitzenkandidatin der Linken in Nordrhein-Westfalen bei der Bundestagswahl antreten. Bei der Aufstellungsversammlung des Landesverbandes der Linken am Samstag in Essen hat Wagenknecht eine Gegenkandidatin. Die Kölner Verwaltungswirtin Angela Bankert bewirbt sich ebenfalls um Platz 1 der Landesliste.

Schwimmendes Klassenzimmer: 33 Schüler kehren nach Deutschland zurück

EMDEN: Ein Segelschiff mit 33 Schülerinnen und Schülern aus ganz Deutschland an Bord wird an diesem Samstag (12.00 Uhr) nach einer mehrmonatigen Reise zurück in Emden erwartet. Der Dreimaster war Anfang Oktober vor dem zweiten Lockdown in der Corona-Pandemie in der ostfriesischen Hafenstadt gestartet. Für die Schülerinnen und Schüler gehörten neben Unterricht auch Exkursionen und das Segeln zum Alltag auf dem Schiff. Auf ihrer 14.000 Seemeilen (ca. 26.000 Kilometer) langen Tour überquerte die Gruppe zwei mal den Atlantik.

Bayern gegen Union - Champions-League-Topduell in Frankfurt

BERLIN: Zwischen den beiden Champions-League-Duellen mit Paris Saint-Germain will der FC Bayern im Bundesliga-Alltag keine Punkte verschenken. Der Titelverteidiger empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den 1. FC Union Berlin. Der deutsche Fußball-Rekordmeister würde seinen Sieben-Punkte-Vorsprung bei einem Heimsieg gegen die Eisernen aus Köpenick in jedem Fall behaupten; Verfolger Leipzig muss zeitgleich Platz zwei beim SV Werder Bremen verteidigen. Zum Spitzenduell um die Champions-League-Plätze empfängt der Tabellenvierte Eintracht Frankfurt (50 Punkte) den Dritten VfL Wolfsburg (54).

DFB-Frauen werden von offensivstarken Australierinnen gefordert

WIESBADEN: Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft steht vor einem interessanten und fordernden Länderspiel-Doppelpack. Am Samstag trifft das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Wiesbaden auf Australien (16.10 Uhr/ARD), am nächsten Dienstag an selber Stelle auf Norwegen (16.00 Uhr/ZDF). Dabei will die Mannschaft weitere Fortschritte beim Zusammenwachsen im Hinblick auf die EM 2022 in England unter Beweis stellen.