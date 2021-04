Das bringt der Samstag

Papst feiert Osternacht unter Corona-Beschränkungen

ROM: Papst Franziskus feiert am Samstag die Osternacht wie schon im vergangenen Jahr unter Corona-Bedingungen. Wegen der Pandemie-Beschränkungen in Italien wurde die Messe im Petersdom auf 19.30 Uhr vorverlegt, denn ab 22.00 Uhr gilt wie bereits seit Monaten eine Ausgangssperre. Ganz Italien ist außerdem über die Ostertage vom 3. bis zum 5. April in der Roten Zone mit den strengsten Corona-Regeln. Im Vatikanstaat gelten größtenteils dieselben Beschränkungen wie in der italienischen Hauptstadt Rom.

Grüne und CDU in Baden-Württemberg beraten über neue Koalition

STUTTGART: In Baden-Württemberg wollen die Parteispitzen von Grünen und CDU an diesem Samstag (11.00 Uhr) die Weichen für eine Wiederauflage der grün-schwarzen Koalition stellen. Das Grünen-Team um Ministerpräsident Winfried Kretschmann trifft sich mit der CDU-Führung um Thomas Strobl in Stuttgart zu einem finalen Sondierungsgespräch. Dabei soll ein Papier abgestimmt werden, das als Grundlage für Koalitionsverhandlungen dienen soll. Am Nachmittag (15.00) ist ein gemeinsames Statement geplant.

Ostermärsche in zahlreichen Städten - auch Online-Proteste

DUISBURG: In vielen Städten sind am Karsamstag wieder Ostermärsche unterwegs. Die traditionsreichen Kundgebungen stellen sich im Jahr der Bundestagswahl unter anderem gegen eine Erhöhung der Militärausgaben. Auch die grundsätzliche Vorgabe der Nato an ihre Mitgliedsstaaten, zwei Prozent der nationalen Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben, lehnen die Friedensgruppen ab.

Tausende «Querdenker» zum Protest in Stuttgart erwartet

STUTTGART: Die Polizei rüstet sich mit einigen Hundert Beamten für mehrere Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen und geplante Gegenproteste in Stuttgart. Rund 2500 Menschen werden allein zu einer Kundgebung der sogenannten Querdenken-Bewegung am Karsamstag (16.00) auf dem Cannstatter Wasen am Neckar erwartet. Allerdings gehen Schätzungen derzeit davon aus, dass es auch deutlich mehr werden könnten.

RTL kürt mit Gast-Juror Gottschalk einen neuen «Superstar»

DUISBURG: Unter den Augen von Gast-Juror Thomas Gottschalk (70) kürt RTL am Samstag (20.15 Uhr) den nächsten Sieger von «Deutschland sucht den Superstar». Im Finale, das diesmal aus Duisburg übertragen wird, stehen ausschließlich Männer: Sport- und Gesundheitstrainer Karl Jeroboan, Azubi Jan-Marten Block, Werkskurier Starian McCoy und der gelernte Zimmermann Kevin Jenewein. Sie wollen versuchen, das Publikum, das am Ende die Entscheidung trifft, und die Jury zu überzeugen. Gottschalk nimmt dabei den Platz des langjährigen «DSDS»-Chefjurors Dieter Bohlen (67) ein, der sich krank gemeldet hat und dessen Zeit bei dem Format generell endet.

Top-Duell der Bundesliga: Bayern München beim Verfolger RB Leipzig

BERLIN: Nach der Länderspielpause steht in der Fußball-Bundesliga am 27. Spieltag gleich das Gipfeltreffen schlechthin an. Der Tabellenzweite RB Leipzig empfängt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) den deutschen Rekordmeister und Tabellenersten Bayern München. Die Sachsen könnten mit einem Sieg wieder Spannung in den Titelkampf zurückbringen und bis auf einen Punkt an die Bayern herankommen. Bei einer Niederlage würden die Münchner auch dem letzten Verfolger enteilen. Der Titelverteidiger muss allerdings ohne seinen Weltfußballer und Top-Torjäger Robert Lewandowski auskommen.