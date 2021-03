Das bringt der Samstag

Neue Beschränkungen in Frankreich im Kampf gegen Corona

PARIS: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie gelten vom Samstag (00.00 Uhr) an neue Beschränkungen im Großraum Paris und anderen Teilen Frankreichs. Etwa jeder dritte der rund 67 Millionen Landesbewohner ist von den härteren Maßnahmen betroffen. In 16 Verwaltungsbezirken müssen alle nicht lebensnotwendigen Läden schließen. Schulen bleiben hingegen offen. Bürger dürfen sich zwar draußen bewegen, aber nur in einem Umkreis von zehn Kilometern von ihrem Wohnort. Im Großraum Paris und anderen Gegenden hatte sich die Corona-Lage zuletzt deutlich verschlechtert.

Rechtsextreme Demonstration in Berlin angemeldet - Gegenproteste

BERLIN: Mehrere Demonstrationen von Rechtsextremisten und sogenannten Reichsbürgern sowie einige Gegenkundgebungen werden an diesem Samstag im Berliner Regierungsviertel erwartet. Die Rechtsextremisten und «Reichsbürger» wollen ab 9.00 Uhr unter dem Motto «Frieden, Freiheit, Souveränität» vom Brandenburger Tor zum Platz der Republik am Reichstag ziehen. Außerdem sind laut Polizei ein Autokorso und eine Kundgebung vor der russischen Botschaft mit 500 Teilnehmern angemeldet.

Olympia-Macher beraten: Entscheidung über Zuschauerfrage?

TOKIO: Die Olympia-Organisatoren von Tokio beraten am Samstag (10.00 Uhr) erneut über die weiteren Corona-Maßnahmen bei den Sommerspielen. Erwartet wird eine Entscheidung über die Zulassung ausländischer Zuschauer. An den Gesprächen per Video-Schalte nehmen neben den japanischen Gastgebern auch Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, und Paralympics-Chef Andrew Parsons teil. Mehrere japanische Medien hatten zuletzt unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, dass ausländischen Fans die Einreise zu den Tokio-Spielen verwehrt bleiben soll, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Krisenduell Schalke gegen Gladbach - Bayern gegen VfB gefordert

DÜSSELDORF: Der FC Bayern München will vor dem Titelduell in Leipzig zu Ostern seine gute Ausgangsposition in der Fußball- Bundesliga behaupten. Der Tabellenführer empfängt am Samstag (15.30 Uhr) den formstarken Aufsteiger VfB Stuttgart. Zu einem Duell unter gänzlich anderen Vorzeichen kommt es zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr). Der Tabellenletzte Schalke plant bei bereits elf Punkten Rückstand zum Relegationsplatz für die 2. Liga - und Gladbach hofft nach zuletzt sieben Pflichtspiel- Niederlagen in Serie auf ein Erfolgserlebnis.

Drittliga-Spiel von Hansa Rostock mit Zuschauern im Stadion

ROSTOCK: Der FC Hansa Rostock wagt die Rückkehr von Zuschauern ins Stadion. 777 Besucher sind für die Partie des Fußball-Drittligisten gegen den Halleschen FC am Samstag (14.00 Uhr/NDR/MDR) zugelassen. Zuvor müssen sich die ausnahmslos in Rostock lebenden Dauerkartenbesitzer Schnelltests unterziehen. Der Verein will herausfinden, wie lange ein solches Verfahren dauert und bis zu welcher Größenordnung es sich bewältigen lässt. Die Erfahrungen sollen allen interessierten Profivereinen zugänglich gemacht werden.

Biathleten, Alpine und Kombinierer in Weltcup gefordert

BERLIN: Nach den schwachen Ergebnissen in den Sprintrennen haben die deutschen Biathleten in den beiden Verfolgungsrennen am Samstag kaum Chancen auf Podestplätze. Im Fokus steht beim Weltcupfinale in Schweden bei den Männern (15.15 Uhr/ARD und Eurosport) der Kampf um den Gesamtweltcup zwischen den beiden Norwegern Johannes Thingnes Bö und Sturla Holm Laegreid. Bei den Alpinen steht ab 09.00 Uhr in Lenzerheide ein Riesenslalom der Herren und ein Damen-Slalom auf dem Programm. Die Kombinierer haben beim Heim-Weltcup in Klingenthal ein Einzel von der Großschanze vor sich. Bei den Snowboard-Heimrennen in Berchtesgaden will im Parallel-Slalom Ramona Hofmeister den erneuten Gewinn des Gesamtweltcups perfekt machen. Zudem steht noch Snowboardcross in Veysonnaz und Slopestyle in Aspen an.

Frühjahrsklassiker starten: Mailand-Sanremo mit Geheimtipp Schachmann

SANREMO: Mit dem Traditionsrennen Mailand-Sanremo nehmen an diesem Wochenende die Frühjahrsklassiker des Radsports Fahrt auf. Am Samstag (12.45 Uhr/Eurosport) sind zwischen der Metropole und der Küstenstadt 299 Kilometer zu bewältigen. Als große Favoriten auf den Sieg gelten Titelverteidiger Wout van Aert aus Belgien sowie der französische Straßenrad-Weltmeister Julian Alaphilippe und der niederländische Cross-Weltmeister Mathieu van der Poel. Der Deutsche Maximilian Schachmann sieht sich bei seinem Debüt zwar nur in der Außenseiterrolle. Nach seinem Gesamtsieg bei Paris-Nizza gehört der formstarke Radprofi aber zumindest zu den Geheimtipps.