Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.03.21 | Überblick

Dortmund will Aufwärtstrend fortsetzen - Bayern in Bremen gefordert

BERLIN: Nach dem Einzug ins Champions-League-Viertelfinale will Borussia Dortmund seinen Aufwärtstrend auch in der Fußball-Bundesliga fortsetzen. Das Team von Trainer Edin Terzic empfängt an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Top-Spiel des 25. Spieltages Hertha BSC. Spitzenreiter FC Bayern München ist bei Werder Bremen gefordert. Der Tabellendritte VfL Wolfsburg ist Favorit gegen Schlusslicht FC Schalke 04. Weiterhin spielen der 1. FC Union Berlin gegen den 1. FC Köln und der FSV Mainz 05 gegen den SC Freiburg (alle 15.30 Uhr/Sky).

Deutsche Handballer gegen Slowenien unter Druck

BERLIN: Die deutschen Handballer stehen im zweiten Spiel der Olympia-Qualifikation gegen Slowenien unter Erfolgsdruck. Eine Niederlage im Duell mit dem EM-Vierten des Vorjahres an diesem Samstag (15.35 Uhr/ZDF) in Berlin würde die Chance auf eine Teilnahme an den Spielen in Tokio auf ein Minimum sinken lassen.

Peiffer und Doll hoffen auf gute Platzierung in Biathlon-Verfolgung

NOVE MESTO: Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer geht als 13. mit 46 Sekunden Rückstand auf Sprintsieger Quentin Fillon Maillet in die Weltcup-Verfolgung von Nove Mesto. Am Samstag (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) hat der 33-Jährige bei einer guten Schießleistung ebenso Chancen auf eine Topplatzierung wie Benedikt Doll, der drei Sekunden hinter Peiffer ins 12,5 Kilometer lange Rennen geht. Die 60 besten Damen des Sprints starten um 17.30 Uhr ins Jagdrennen über zehn Kilometer.