Von: Redaktion DER FARANG | 03.08.19

Russische Opposition demonstriert für freie Wahlen - trotz Drohungen

MOSKAU (dpa) - Eine Woche nach massiver Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten will die russische Opposition am Samstag in Moskau wieder für freie und faire Wahlen eintreten.



Trotz eines Demonstrationsverbots und Warnungen der Behörden haben liberale Kräfte die Moskauer aufgerufen, für ihr Recht auf demokratische Wahlen am 8. September auf die Straße zu gehen. Ziel der Aktion ist die Zulassung von Oppositionskandidaten bei der Stadtparlamentswahl.

Fridays-for-Future-Kongress: Thema «Wohin geht's?» am Samstag

DORTMUND (dpa) - Beim Sommerkongress der Fridays-for-Future-Bewegung in Dortmund geht es am Samstag unter dem Tagesmotto «Wohin geht's?» unter anderem um die Ausgestaltung einer CO2-Steuer.



Dazu diskutieren der Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts RWI und Vorsitzende der sogenannten Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt, sowie Christoph Schmitz von Verdi. Workshops gibt es zu Themen wie Mikroplastik in Gewässern, Nutztierhaltung und Klimawandel.

Erste Standortbestimmung für Bayern und Dortmund im Supercup

DORTMUND (dpa) - Double-Sieger FC Bayern und Herausforderer Borussia Dortmund stehen am Samstag (20.30 Uhr/ZDF) im Supercup vor der ersten Standortbestimmung der neuen Fußball-Saison.



Der motivierte und prominent verstärkte BVB will dem Dauerrivalen im eigenen Stadion den ersten kleinen Titel der Saison entreißen. Nach den vielen Transfergerüchten um Nationalspieler Leroy Sané hoffen die Münchner auf den dritten Supercup-Erfolg nacheinander.

Finals in Berlin: Deutsche Meister für 202 Titel gesucht

BERLIN (dpa) - Die Finals in Berlin mit insgesamt zehn gleichzeitig ausgetragenen deutschen Meisterschaften starten am Samstag in die heiße Phase.



Während die Boxer, Schwimmer und Bahnradsportler bereits in den vergangenen Tagen ihre Vorkämpfe absolvierten, ermitteln am Wochenende auch die Leichtathleten, Turner, Kanuten und Bogensportler sowie die Triathleten, Modernen Fünfkämpfer und die Trial-Fahrradfahrer ihre nationalen Titelträger.

Formel 1: Hamilton kann Schumacher-Rekord in Ungarn einstellen

BUDAPEST (dpa) - Lewis Hamilton kann am Samstag (15.00 Uhr/Sky und RTL) einen Rekord von Michael Schumacher auf dem Hungaroring einstellen.



Holt der Brite erneut den ersten Startplatz für den Großen Preis von Ungarn, wäre es das siebte Mal. Verhindern wollen das vor allem Sebastian Vettel im Ferrari und Max Verstappen im Red Bull. Vettel schaffte auf dem Kurs bei Budapest bisher dreimal die Pole Position, Verstappen noch nicht.