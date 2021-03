Das bringt der Samstag

NRW-SPD wählt neuen Vorsitzenden - Nur Kutschaty kandidiert

DÜSSELDORF: Die nordrhein-westfälische SPD wählt am Samstag (10.00 Uhr) auf einem digitalen Parteitag einen neuen Vorsitzenden. Einziger Kandidat für die Führung des mitgliederstärksten SPD-Landesverbands ist Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty (52). Der Anwalt aus Essen und ehemalige NRW-Justizminister wurde vom Landesvorstand bereits als Spitzenkandidat für die NRW-Landtagswahl 2022 nominiert. Der seit 2018 amtierende Landeschef Sebastian Hartmann hatte nach einem monatelangen Machtkampf seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur angekündigt.

Demo per Autokorsos: Corona-Kritik und Gegenprotest in Leipzig

LEIPZIG: Leipzig steht erneut ein unübersichtliches Demonstrationsgeschehen bevor. Kritiker der Corona-Maßnahmen haben zahlreiche Autokorsos mit Hunderten Fahrzeugen angekündigt. Weil zugleich einige Gegendemonstrationen angekündigt wurden, bereitet sich die Polizei in Leipzig auf einen Großeinsatz vor. Eine solch mobile Lage sei neu, betonte ein Polizeisprecher. Es gelte in erster Linie eine Konfrontation der beiden Lager zu verhindern und dafür zu sorgen, dass die Autokorsos auf der genehmigten Strecke bleiben.

Skispringer im Team gefordert - Letzte Kombi-Chance im Teamsprint

OBERSTDORF: Bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf hat das deutsche Team am vorletzten Wettkampftag die wohl letzten größeren Medaillenchancen. Im Teamwettbewerb von der Großschanze zählen die Skispringer um Markus Eisenbichler und Karl Geiger am Samstag (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) zu den Favoriten um die Medaillen. Das Kombinierer-Duo Eric Frenzel und Fabian Rießle will im Teamsprint (10.00 Uhr und 15.00 Uhr/ZDF) seinen WM-Titel von Seefeld 2019 verteidigen.

Biathleten in Nove Mesto gefordert

NOVE MESTO: Die deutschen Biathleten sind am Samstag beim Weltcup im tschechischen Nove Mesto nach den Staffeln nun in den Sprints gefordert. Bei den Damen (11.00 Uhr/ZDF und Eurosport) ist über 7,5 Kilometer die im Teamwettbewerb geschonte Denise Herrmann wieder dabei. Die Männer starten um 15.40 Uhr in ihr Rennen über zehn Kilometer. Bei den Damen hat die Norwegerin Tiril Eckhoff die letzten vier Sprints inklusive WM-Titel gewonnen und führt die Disziplinwertung an.