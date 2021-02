Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.02.21 | Überblick

Linke wählt neue Parteispitze

BERLIN: Die Linke wählt an diesem Samstag (9.20 Uhr) bei ihrem Online-Parteitag eine neue Führung. Die hessische Landtagsfraktionschefin Janine Wissler und die thüringische Linken-Vorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow lösen aller Voraussicht nach die bisherigen Chefs Katja Kipping und Bernd Riexinger ab.

«Ziemlich spektakuläre» Bestattung für «Captain Tom» geplant

BEDFORD: Die Trauerfeier für den kürzlich im Alter von 100 Jahren gestorbenen britischen Rekordspendensammler Tom Moore («Captain Tom») soll nach Angaben seiner Tochter «ziemlich spektakulär» werden. Der am 2. Februar nach einer Coronavirus-Infektion gestorbene Weltkriegsveteran soll an diesem Samstag mit militärischen Ehren bestattet werden.

Neue «Miss Germany» wird gekürt

RUST: Zeit für die Amtsübergabe: Am Samstag (ab 20.00 Uhr) wird die neue «Miss Germany» gewählt. Bei dem Finale im Europa-Park im badischen Rust sollen die 16 Kandidatinnen vor allem beweisen, dass sie andere Menschen mit ihrer jeweiligen Botschaft begeistern können. Das Finale wird live auf der Online-Plattform Youtube übertragen.

Bayern wollen auch in Bundesliga wieder siegen - RB empfängt Gladbach

DÜSSELDORF: Nach dem überzeugenden Auftritt in der Champions League bei Lazio Rom will der FC Bayern München auch in der Fußball-Bundesliga wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Der Titelverteidiger empfängt am Samstag (15.30 Uhr) den 1. FC Köln und strebt nach zuletzt zwei Liga-Spielen mit nur einem Punkt einen Sieg an - auch um Verfolger RB Leipzig auf Distanz zu halten. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann hat aktuell nur zwei Zähler Rückstand und spielt gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr).

Erster WM-Wettkampf für Skispringer - Premiere der Kombiniererinnen

OBERSTDORF: Die deutschen Skispringer um Markus Eisenbichler und Skiflug-Weltmeister Karl Geiger wollen am Samstag im Einzel von der Normalschanze um die Medaillen mitkämpfen. Großer Favorit auf Gold ist im ersten WM-Wettkampf der Flugkünstler ab 16.30 Uhr (ARD und Eurosport) der überragende Norweger Halvor Egner Granerud. Eine Premiere feiern die Nordischen Kombiniererinnen: Sie sind erstmals bei einer Weltmeisterschaft dabei.