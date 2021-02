Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.02.21 | Überblick

Kremlkritiker Nawalny in Russland zweimal an einem Tag vor Gericht

MOSKAU: Gleich zweimal steht der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny am Samstag in Moskau vor Gericht. Am Vormittag will die russische Justiz über eine Beschwerde Nawalnys gegen das kürzlich gegen ihn verhängte Straflager-Urteil entscheiden. Am Nachmittag soll dann im selben Gebäude ein Prozess wegen Beleidigung eines Weltkriegsveteranen fortgesetzt werden - auch hier könnte ein Urteil fallen. Beide Verfahren werden von Nawalnys Team als politisch motiviert kritisiert.

Atomstreit mit dem Iran: IAEA-Chef reist nach Teheran

WIEN: Im Atomstreit mit dem Iran reist der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, am Samstag nach Teheran. Anlass der Mission ist die Ankündigung der Islamischen Republik, den Zugang der IAEA-Inspektoren zu ihren Atomanlagen demnächst einzuschränken. Bei dem Treffen am Wochenende geht es darum, inwiefern dennoch eine Transparenz über das iranische Atomprogramm sichergestellt werden kann.

Letztes Damen-Rennen bei Ski-WM in Cortina - Shiffrin favorisiert

CORTINA D'AMPEZZO: Für die Damen gehen die alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo am Samstag zu Ende. Drei deutsche Athletinnen starten im abschließenden Slalom (10.00 und 13.30 Uhr): Andrea Filser, Emma Aicher und Lena Dürr. Zu den Favoritinnen zählt das Trio des Deutschen Skiverbands (DSV) allerdings nicht. Erste Anwärterin auf Gold ist die Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die zum fünften Mal in Serie Weltmeisterin im Slalom werden und ihre vierte Medaille bei dieser WM holen könnte.

Fußball-Bundesliga: Revierderby auf Schalke, Topspiel in Frankfurt

BERLIN: Der FC Schalke 04 steht im 98. Revierderby der Fußball-Bundesliga massiv unter Druck. Der Tabellenletzte braucht am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund dringend einen Sieg, um noch eine kleine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Im Spitzenspiel empfängt am Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) die derzeit formstarke Eintracht Frankfurt den Tabellenführer FC Bayern - der Rückstand der Hessen auf die Münchner beträgt zehn Punkte. Außerdem spielt Borussia Mönchengladbach im ersten Spiel nach der Abschiedsankündigung von Trainer Marco Rose gegen den FSV Mainz 05, der SC Freiburg gegen Union Berlin und der 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart (alle 15.30 Uhr/Sky).

Deutsche Biathleten in WM-Staffelrennen gefordert

POKLJUKA: Mit den beiden Staffelrennen beginnt bei der Biathlon-WM in slowenischen Pokljuka das Abschluss-Wochenende. Im Rennen der Frauen am Samstag (11.45 Uhr) wird der Deutsche Skiverband durch Vanessa Hinz, Janina Hettich, Denise Herrmann und Franziska Preuß vertreten. Die Konkurrenz ist groß, vor allem Titelverteidiger Norwegen gilt als großer Favorit. Im Rennen der Männer sind für Deutschland am Samstag (15.00 Uhr) Erik Lesser, Roman Rees, Arnd Peiffer und Benedikt Doll dabei.

Tennisspielerin Osaka als Favoritin im Finale der Australian Open

MELBOURNE: Die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka geht am Samstag (09.30 Uhr/Eurosport) als Favoritin in das Damen-Endspiel der Australian Open. Gegen die Amerikanerin Jennifer Brady kann die Weltranglisten-Dritte ihren vierten Titel bei einem Grand-Slam- Turnier gewinnen. In Melbourne triumphierte die 23-jährige Osaka bereits 2019, zudem gewann sie zweimal die US Open in New York. Die zwei Jahre ältere Brady steht zum ersten Mal in einem Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier.

Hallen-Meisterschaften in Dortmund mit 250 Leichtathleten

DORTMUND: Die deutschen Leichtathleten ermitteln am Wochenende in Dortmund ihre Hallen-Meister. Bei den Titelkämpfen am Samstag (13.35 Uhr) und Sonntag (11.30 Uhr/Livestream auf «leichtathletik.de») ist unter anderen Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo am Start; sie hofft auf den ersten Sieben-Meter- Sprung in diesem Jahr.

EM-Qualifikation: Deutsche Basketballer wollen Revanche nehmen

PODGORICA: Die deutschen Basketballer treffen im vorletzten Spiel der EM-Qualifikation am Samstag (17.00 Uhr) auf Großbritannien. In der Partie im montenegrinischen Podgorica geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl auch um eine Revanche für die Niederlage gegen die zweitklassigen Briten im Hinspiel. Am Montag bekommt es die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes dann zum Abschluss der Qualifikation noch mit Montenegro zu tun.