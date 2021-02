Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.02.21 | Überblick

Stilles Gedenken und Versammlungen in Dresden

DRESDEN: Die Stadt Dresden verzichtet an diesem 13. Februar auf das traditionelle Gedenken an die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Wegen der Corona-Pandemie ist das Programm für Samstag auf ein Minimum reduziert. Die Organisatoren setzen auf virtuelle statt physische Präsenz. So wird die Menschenkette mit Bürgerporträts symbolisch simuliert, die an die Fassaden markanter Gebäude projiziert werden. Es sind aber auch 16 Versammlungen angemeldet mit bis zu 1000 Teilnehmern, darunter auch von Neonazis und der AfD sowie Gegenprotest und Mahnwachen.

Bundesliga am Samstag: BVB gegen Hoffenheim, Schalke in Berlin

BERLIN: Borussia Dortmund steht am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga unter Zugzwang. Der BVB geht nur als Tabellensechster in die Heimpartie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Bayer Leverkusen, mit drei Punkten mehr Fünfter, tritt zeitgleich gegen den abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 an. Außerdem empfangen am Nachmittag Werder Bremen den SC Freiburg und der VfB Stuttgart Hertha BSC. Im Topspiel am Abend (18.30 Uhr/Sky) nimmt der Krisenclub FC Schalke 04 beim 1. FC Union Berlin den nächsten Anlauf auf den erst zweiten Saisonsieg.

Preuß und Herrmann im ersten WM-Einzelrennen in Slowenien gefordert

POKLJUKA: Die deutschen Biathletinnen Franziska Preuß und Denise Herrmann wollen beim ersten Einzelrennen der Frauen bei der WM auf der Pokljuka in Slowenien in den Medaillenkampf eingreifen. Das Duo gehört im Sprint über 7,5 Kilometer am Samstag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) zum erweiterten Favoritenkreis. Die größten Gold-Chancen dürften die beiden Norwegerinnen Marte Olsbu Röiseland und Tiril Eckhoff haben.

Skirennfahrerin Weidle will am Samstag in WM-Abfahrt angreifen

CORTINA D'AMPEZZO: Skirennfahrerin Kira Weidle strebt bei der Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo am Samstag die zweite deutsche Medaille an. Die Starnbergerin ist die einzige Starterin des Deutschen Skiverbands (DSV) bei der Abfahrt in den Dolomiten (11.00 Uhr/ARD und Eurosport2). Für die deutschen Herren um Romed Baumann, der im Super-G am Donnerstag sensationell Silber gewonnen hatte, steht am Samstag ein weiteres Abfahrtstraining an.

Erster Australian-Open-Tag ohne deutsche Profis im Einzel

MELBOURNE: Bei den Australian Open sind am Samstag erstmals in diesem Jahr keine deutschen Tennisprofis im Einzel im Einsatz. Der Weltranglisten-Siebte Alexander Zverev bestreitet bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne sein Achtelfinale gegen den Serben Dusan Lajovic erst am Sonntag. Der spanische Weltranglisten-Zweite Rafael Nadal tritt am Samstag in der Night Session (ca. 11.00 Uhr MEZ/Eurosport) gegen den Briten Cameron Norrie an. Bei den Damen spielt die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien in der dritten Runde gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa (9.00 Uhr).