Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.02.21 | Überblick

Länder sollen erste Lieferung des Astrazeneca-Impfstoffs erhalten

BERLIN: In den Bundesländern werden am Wochenende die ersten Lieferungen des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca erwartet. Insgesamt 345.600 Impfdosen des britisch-schwedischen Herstellers sollen am Samstag an die Länder ausgeliefert werden, wie aus Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums hervorgeht. Insgesamt will Astrazeneca nach eigenen Angaben bis Anfang März rund 3,2 Millionen Impfdosen liefern.

Bobpilot Friedrich will WM-Rekord - Kalicki/Nolte auf Medaillenkurs

ALTENBERG: Bobpilot Francesco Friedrich will bei den ersten beiden von insgesamt vier Läufen im Zweierbob an diesem Samstag den Grundstein für seinen zehnten WM-Titel legen. Damit könnte der Doppel-Olympiasieger vom BSC Sachsen Oberbärenburg alleiniger Rekordweltmeister werden. Bei den Frauen wollen die zweitplatzierte Kim Kalicki und die auf Rang drei liegende Laura Nolte die zur Halbzeit führende US-Pilotin Kaillie Humphries noch mal angreifen und zugleich ihre Medaillenplätze absichern.

Leipzig bei Schlusslicht Schalke Favorit - BVB in Freiburg gefordert

BERLIN: Mit einem Pflichtsieg beim Schlusslicht FC Schalke 04 will RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga seine Position als erster Verfolger von Tabellenführer Bayern München behaupten. Für Borussia Dortmund geht es beim selbstbewussten SC Freiburg darum, den Anschluss an die Königsklassen-Plätze zu halten.

Tennis-Herren um Zverev mit Finalchance beim ATP Cup

MELBOURNE: Die deutschen Tennis-Herren um Alexander Zverev spielen am Samstag in Melbourne (00.00 Uhr MEZ/Sky und Servus TV) gegen Russland um den Einzug ins Finale des ATP Cups. Zunächst trifft Jan-Lennard Struff als Außenseiter auf den Weltranglisten-Achten Andrej Rubljow. Anschließend ist US-Open-Finalist Alexander Zverev im Spitzeneinzel gegen den Weltranglisten-Vierten Daniil Medwedew gefordert. Zum Schluss steht ein Doppel an.

Letztes Rennen vor Ski-WM: Herren-Super-G in Garmisch-Partenkirchen

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Im letzten Weltcup vor den alpinen Ski-Weltmeisterschaften wollen sich die deutschen Skirennfahrer mit guten Ergebnissen auf den Saison-Höhepunkt einstimmen. Beim Heim-Event in Garmisch-Partenkirchen steht am Samstag (11.30 Uhr) ein Super-G der Männer an.