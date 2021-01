Das bringt der Samstag

Einreisesperre für Menschen aus Corona-Mutationsgebieten in Kraft

BERLIN: In Deutschland gilt von diesem Samstag an eine weitreichende Einreisesperre für Menschen aus Ländern, in denen es eine starke Verbreitung besonders ansteckender Coronavirus-Varianten gibt. Das Kabinett beschloss am Freitag ein Beförderungsverbot für Fluggesellschaften, Bahn-, Bus- und Schiffsunternehmen bis zum 17. Februar. Ausnahmen gelten unter anderem für alle Deutschen und in Deutschland lebenden Ausländer sowie für Transitpassagiere und den Warenverkehr.

Große Evakuierung in Göttingen: Vier Blindgänger werden entschärft

GÖTTINGEN: In Göttingen müssen am Samstag gut 8300 Menschen ihre Wohnungen wegen mehrerer Bombenentschärfungen verlassen. Wer nicht zu Freunden kann, soll in Hotels und Evakuierungszentren unterkommen, teilte die Stadt mit. Bis 6.30 Uhr sollen Anwohner im Umkreis von einem Kilometer ihre Häuser räumen. In einer Baugrube werden vier Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet. Die Entschärfungen dauern voraussichtlich bis Sonntag.

Dardai startet in zweite Hertha-Mission

BERLIN: Mit einem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt startet Pal Dardai am Samstag (15.30 Uhr) in seine zweite Amtszeit als Chefcoach bei Hertha BSC. Vorrangiges Ziel für den langjährigen Berliner ist es, den Club aus der Abstiegszone der Fußball-Bundesliga zu führen. Spitzenreiter FC Bayern München empfängt unterdessen trotz einiger Corona-Sorgen die TSG 1899 Hoffenheim, bevor es am Abend (18.30 Uhr) zum Verfolgerduell zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen kommt.

Rodler mit nächsten WM-Rennen - Alpine in Garmisch

BERLIN: Nach dem erfolgreichen Auftakt bei der Heim-WM in Königssee mit zwei Sprinttiteln und weiteren Medaillen gehen die deutschen Rodler an diesem Samstag mit großen Ambitionen in die nächsten Entscheidungen. Zuerst ermitteln die Doppelsitzer um die Sprint-Weltmeister Tobias Wendl und Tobias Arlt ihre Titelträger. Anschließend will Gesamtweltcupsieger Felix Loch seine Saison mit dem WM-Titel krönen.