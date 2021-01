Das bringt der Samstag

CDU nimmt Anlauf ins Superwahljahr - Laschet zu Gast im Südwesten

STUTTGART/MAINZ: Unter Führung von Armin Laschet nimmt die CDU Kurs auf die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am 14. März. Auf digitalen Parteitagen wollen die beiden Landesverbände parallel am Samstag (ab 10.00 Uhr) ihr Wahlprogramm beschließen. Beide Parteitage sollen digital stattfinden. In Stuttgart wird der frisch gewählte CDU-Bundeschef Armin Laschet am Nachmittag persönlich erwartet - er wird ausgerechnet dort eine Rede halten, wo Friedrich Merz stets besonders viele Anhänger hatte.

Proteste für Freilassung Nawalnys in 70 russischen Städten geplant

MOSKAU: In Russland haben Unterstützer des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny für Samstag zu Protesten aufgerufen. In rund 70 Städten sind Aktionen geplant, wie aus Ankündigungen in den sozialen Netzwerken hervorgeht. Der Kreml warnte unterdessen vor der Teilnahme an nicht genehmigten Kundgebungen. Unter Verweis auf die Corona-Pandemie werden Demonstrationen in Russland seit Monaten nicht mehr erlaubt.

Online-Preisverleihung zum Abschluss des MOP-Filmfestivals

SAARBRÜCKEN: Mit der Verleihung von 16 Preisen in einer Gesamthöhe von 118.500 Euro endet am diesem Samstag (19.30 Uhr) das diesjährige Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken. Wegen der Corona-Pandemie hatte die 42. Ausgabe zum ersten Mal als komplette Online-Edition stattgefunden. Das MOP gilt als wichtigstes Festival für den jungen deutschsprachigen Film.

Hertha und Labbadia gegen Werder unter Druck - Derby in Freiburg

BERLIN: Zum Rückrundenauftakt der Fußball-Bundesliga stehen Hertha BSC und Trainer Bruno Labbadia unter Druck. Die zuletzt kriselnden Berliner empfangen am Samstag (18.30 Uhr) den SV Werder Bremen. Die Tabellennachbarn auf dem 14. und 13. Platz haben nur noch zwei beziehungsweise drei Zähler Abstand zum Relegationsplatz.

Deutsche Handballer hoffen auf Sieg gegen Brasilien und Schützenhilfe

KAIRO: Deutschlands Handballer wollen im zweiten WM-Hauptrundenspiel gegen Brasilien in die Erfolgsspur zurückkehren. Nach zwei Niederlagen gegen Ungarn und Europameister Spanien benötigt die DHB-Auswahl an diesem Samstag (20.30 Uhr/ZDF) zwingend einen Sieg, um sich eine Minimalchance auf den Einzug ins Viertelfinale zu erhalten. Dafür muss zugleich der noch verlustpunktfreie Tabellenführer Ungarn sein Spiel gegen Polen verlieren.

Alpin-Kitzel in Kitz und Kampf um WM-Tickets beim Biathlon

KITZBÜHEL/ANTHOLZ: In Kitzbühel steht an diesem Samstag (11.30 Uhr) die zweite Abfahrt auf der legendären Streif an. Nach einem starken Teamergebnis mit vier Skifahrern unter den besten 13 wollen die Deutschen erneut nach ganz vorne und das Podium attackieren. Nach zwei schweren Stürzen ist zu hoffen, dass die zweite Abfahrt am Hahnenkamm glimpflicher abläuft. Die Frauen mit Kira Weidle absolvieren indes in Crans-Montana ebenfalls ihre zweite Abfahrt.