Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.01.21 | Überblick

Skispringer bei Vierschanzentournee in Innsbruck gefordert

INNSBRUCK: Die deutschen Skispringer um den Gesamtzweiten Karl Geiger sind bei der Vierschanzentournee bereits einen Tag nach dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen erneut gefordert. An diesem Samstag steht in Innsbruck die Qualifikation für das Bergiselspringen auf dem Programm (13.30 Uhr/ARD und Eurosport). Neben Geiger liegt auch Markus Eisenbichler als Fünfter im Gesamt-Klassement der Tournee gut im Rennen. Am berühmten Bergisel erwartet die Springer allerdings eine schwierige und windanfällige Schanze. Die Qualifikation wird erste Hinweise geben, wer am besten mit den komplizierten Bedingungen klar kommen könnte.

Gross gibt Trainer-Comeback in der Bundesliga: Mit Schalke bei Hertha

BERLIN: Christian Gross kehrt nach fast zehn Jahren als Trainer in die Fußball-Bundesliga zurück. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gibt der 66 Jahre alte Schweizer als Coach des FC Schalke 04 sein Comeback. Bei Hertha BSC will er die Negativserie des Traditionsclubs nach saisonübergreifend 29 Spielen ohne Sieg stoppen. Bayer Leverkusen könnte mit einem Sieg bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) zumindest für einen Tag an die Tabellenspitze vorstoßen. Auch RB Leipzig kann mit einem klaren Erfolg beim VfB Stuttgart (20.30 Uhr/Sky) neuer Spitzenreiter werden. Titelverteidiger Bayern München tritt erst am Sonntag gegen den Tabellen-17. FSV Mainz 05 an.