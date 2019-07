Von: Redaktion DER FARANG | 27.07.19

Hongkonger wollen erneut demonstrieren

HONGKONG (dpa) - Hongkongs Protestbewegung will trotz eines Polizeiverbots am Samstag wieder auf die Straße gehen.



Der Marsch solle im Hongkonger Stadtteil Yuen Long starten, wo am vergangenen Wochenende regierungskritische Demonstranten nach einem Protest auf dem Heimweg von Schlägertrupps angegriffen worden waren, hieß es. Hongkongs Polizeibehörde untersagte den geplanten Marsch mit der Begründung, dass es zu gewaltsamen Ausschreitungen kommen könnte.

Russische Oppositionelle rufen zu Protest in Moskau auf

MOSKAU (dpa) - Russische Oppositionelle haben wegen des Ausschlusses zahlreicher Kremlkritiker bei der bevorstehenden Regionalwahl in Moskau wieder zu Massenprotesten aufgerufen.



Tausende Menschen werden ab 13.00 Uhr MESZ vor dem Moskauer Rathaus im Stadtzentrum erwartet. Die Polizei kündigte bereits an, gegen die nicht genehmigte Protestaktion hart durchzugreifen.

CDU im Südwesten kürt Eisenmann zur Spitzenkandidatin

STUTTGART (dpa) - Mit der Nominierung von Kultusministerin Susanne Eisenmann als Spitzenkandidatin will die Südwest-CDU am Samstag (10.00 Uhr) in Heilbronn die Weichen für eine erfolgreiche Landtagswahl 2021 stellen.



Eisenmanns Ziel: Sie will nicht nur die erste Spitzenkandidatin der immer noch eher konservativ geprägten baden-württembergischen CDU werden. Die 54-Jährige möchte sich als Herausforderin bei der Landtagswahl 2021 auch gegen den amtierenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) durchsetzen.

Demo gegen Rassismus nach Anschlag auf Eritreer in Wächtersbach

WÄCHTERSBACH (dpa) - Nach dem rassistisch motivierten Anschlag auf einen Eritreer in Wächtersbach wollen Demonstranten am Samstag (14.00 Uhr) auf die Straße gehen.



Aufgerufen zu der Protestkundgebung hat die politisch links gerichtete Gruppe Antifa Kollektiv 069. Die Stadt erwartet 200 Teilnehmer zu der Veranstaltung, die sich laut Aufruf «gegen rechten Terror» richtet. Start und Ziel des Aufzugs ist der Bahnhof der Stadt. Der Weg führt die Demonstranten durch Teile der Innenstadt und zum Tatort in ein Wächtersbacher Industriegebiet.

41. Berliner CSD erwartet Hunderttausende Besucher

BERLIN (dpa) - Rund 600.000 Besucher werden am Samstag (12.00 Uhr) zum Christopher Street Day (CSD) in Berlin erwartet.



Die Parade zieht vom Kurfürstendamm zum Brandenburger Tor, wo die Abschlusskundgebung geplant ist. Musik gibt es etwa von der Spice-Girls-Sängerin Melanie C und DJ Felix Jaehn.

Salzburger Festspiele: Opernprogramm beginnt mit Mozarts «Idomeneo»

SALZBURG (dpa) - Am Samstag beginnt bei den Salzburger Festspielen der diesjährige Reigen von fünf Musiktheaterpremieren.



Eröffnet wird das Opernprogramm mit einer Neuinszenierung von Wolfgang Amadeus Mozarts Jugendwerk «Idomeneo» in der Regie von Peter Sellars. Der US-Regisseur hatte vor zwei Jahren in Salzburg mit seiner Interpretation der Mozart-Oper «La clemenza die Tito» als Vision von Gerechtigkeit und Versöhnung vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise für Furore gesorgt.

«Meistersinger» setzen Bayreuther Festspiele fort

BAYREUTH (dpa) - Die Bayreuther Festspiele werden am Samstag (16.00 Uhr) mit Richard Wagners Oper «Die Meistersinger von Nürnberg» fortgesetzt.



Auf die Bühne kommt die Inszenierung von Barrie Kosky, die vor drei Jahren auf dem Grünen Hügel Premiere hatte. Kosky war damit der erste jüdische Regisseur, der eine Oper bei den Richard-Wagner-Festspielen inszenierte.

Nach Wetter-Chaos: Tour-Finale in den Alpen wird massiv verkürzt

VAL THORENS (dpa) - Nach dem Wetter-Chaos mit Regen, Hagel, Schnee und einer Schlammlawine entscheidet sich am Samstag (13.45 Uhr/One und Eurosport) die 106. Tour de France.



Wegen zu erwartender Gewitterschauer und Erdrutschen ist die 20. Etappe von Albertville nach Val Thorens allerdings deutlich verkürzt worden. Statt 130 Kilometern müssen die Profis nur rund 60 Kilometer zurücklegen. Der 33,4 Kilometer lange Anstieg nach Val Thorens macht damit mehr als die Hälfte der Etappe aus. Egan Bernal will im Alpen-Finale das Gelbe Trikot verteidigen, Emanuel Buchmann könnte die letzte Chance auf einen Podestplatz in Paris wahren.

Vettel kämpft um Pole Position bei Formel-1-Heimrennen

HOCKENHEIM (dpa) - Sebastian Vettel will sich am Samstag (15.00 Uhr/RTL und Sky) den besten Startplatz für sein Formel-1-Heimrennen sichern.



Der deutsche Ferrari-Star konnte sich in der Qualifikation auf dem Hockenheimring bislang zweimal die Pole Position holen - zuletzt im vergangenen Jahr.

Köhler und Kusch bei Schwimm-WM im Finale - Wellbrock gefordert

GWANGJU (dpa) - Der Finalauftritt von Silbermedaillengewinnerin Sarah Köhler und der Vorlauf von Zehn-Kilometer-Weltmeister Florian Wellbrock stehen am Samstag aus deutscher Sicht im Fokus der Schwimm-WM.



Köhler, die über 1.500 Meter Freistil Zweite geworden war, zählt über 800 Meter nicht zu den Top-Favoritinnen in Südkorea. Genau wie Schmetterling-Schwimmer Marius Kusch im Endlauf auf der 100-Meter-Strecke (ab 13.00 Uhr/MESZ).