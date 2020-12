Das bringt der Samstag

Corona-Impfstoff wird an die Bundesländer verteilt

BERLIN: Einen Tag vor Beginn der Corona-Impfungen in Deutschland kommt am Samstag der Impfstoff in den einzelnen Bundesländern an. Der Bund lässt mehrere zehntausend Dosen der Firma Biontech an insgesamt 27 Standorte liefern. Von dort werden sie in die rund 440 Impfzentren weiter verteilt. Am Sonntag sollen dann die ersten Impfungen erfolgen, vor allem durch mobile Impfteams in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Zuerst sollen Menschen über 80 sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert werden.

Österreich startet in den dritten Lockdown

WIEN: In Österreich beginnt am Samstag der dritte Lockdown. Viele Geschäfte müssen drei Wochen schließen. Außerdem gelten bis mindestens Mitte Januar Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Mit der Maßnahme will das Land die Verbreitung des Coronavirus weiter eindämmen. Zuletzt war das öffentliche Leben von Mitte November bis Anfang Dezember heruntergefahren worden. Seitdem ist die Zahl der Neuinfektionen deutlich gefallen. In den vergangenen sieben Tagen wurden rund 160 Fälle pro 100.000 Einwohner gezählt. Damit liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz im Gegensatz zu den vergangenen Monaten inzwischen unter den aktuellen Werten in Deutschland.

Papst spricht Angelus-Gebet in Bibliothek

ROM: Papst Franziskus will am zweiten Weihnachtsfeiertag das Angelus-Gebet, anders als ursprünglich geplant, aus der Bibliothek im Apostolischen Palast sprechen. Wegen der Corona-Beschränkungen hatte der Vatikan den Termin für Samstagmittag dorthin verlegt, wie es in einer Mitteilung des Heiligen Stuhls hieß. Zuvor sollte das Oberhaupt der katholischen Kirche noch, wie etwa an Sonntagen üblich, zu den Pilgern auf dem Petersplatz beten.