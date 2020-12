Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.12.20 | Überblick

Skispringen in der Schweiz, Biathlon in Österreich

ENGELBERG/HOCHFILZEN: Ohne Skiflug-Weltmeister Karl Geiger, der nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne ist, treten die deutschen Skispringer am Samstag bei der Generalprobe für die Vierschanzentournee in Engelberg in der Schweiz an. Beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen stehen die Verfolgungsrennen bei Männern und Frauen an. Aus dem deutschen Team hat Franziska Preuß als Sprint-Vierte die beste Ausgangsposition. Große Favoriten in beiden Jagdrennen in Österreich sind die Norweger.

Bundesliga: Bayern in Leverkusen, Stevens Schalker gegen Bielefeld

BERLIN: Spitzenspiel und Abstiegskampf: Die Fußball-Bundesliga bietet kurz vor Weihnachtspause noch einmal brisante Duelle. Rekordmeister FC Bayern München tritt am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) bei Tabellenführer Bayer Leverkusen an - nach der Kür von Robert Lewandowski zum Weltfußballer wollen die Münchner ihr überragendes Jahr mit einem Sieg abschließen. Der Dritte RB Leipzig empfängt am Nachmittag (15.30 Uhr) den 1. FC Köln.