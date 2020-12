Das bringt der Samstag

Digitaler UN-Gipfel zum Klimaschutz - Merkel dabei

NEW YORK/LONDON: Bei einem eintägigen, digitalen Klimagipfel stellen Staats- und Regierungschefs am Samstag (15.00 Uhr) ihre Pläne und Fortschritte im Klimaschutz vor. Die Botschaften veröffentlichen sie am fünften Jahrestag der historischen Einigung auf ein Klimaabkommen in Paris - damals hatten fast alle Länder der Welt gemeinsam zugesagt, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wird beim Gipfel mit einer Videobotschaft vertreten sein. Anders als bei Klimagipfeln sonst wird aber nicht verhandelt.

Grüne wollen Kretschmann bei Parteitag zum Spitzenkandidaten küren

STUTTGART: Drei Monate vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg wollen die Grünen Ministerpräsident Winfried Kretschmann erneut zum Spitzenkandidaten küren. Bei einem wegen der Corona-Pandemie größtenteils digitalen Parteitag an diesem Samstag und Sonntag soll zudem das Wahlprogramm mit dem Titel «Wachsen wir über uns hinaus» beschlossen werden. Lediglich die engere Parteispitze wird in der Stadthalle Reutlingen vor Ort sein. Grünen-Bundeschef Robert Habeck hat sein Kommen wegen der Infektionslage abgesagt, wird aber eine Videobotschaft schicken.

SPD bereitet ihr Wahlprogramm 2021 vor - Debatten und Yoga

BERLIN: Mit einer großangelegten Online-Veranstaltung mit Reden und Diskussionen bereitet die SPD an diesem Samstag ihr Programm für die Bundestagswahl 2021 vor (10.00 Uhr). Das virtuelle Debattencamp, das im Willy-Brandt-Haus, der Parteizentrale in Berlin, stattfindet, sei der «absolute Höhepunkt im Regierungsprogrammprozess», sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. In diesem bereits laufenden Prozess hätten sich bisher über 4000 Mitglieder eingebracht.

Polizei bereitet sich in Dresden auf Corona-Proteste vor

DRESDEN: Mit einem Großeinsatz bereitet sich die Dresdner Polizei auf Proteste am Samstag (12.00 Uhr) gegen die Corona-Politik vor. Die Initiative «Querdenken» hatte eine Kundgebung für 4000 Menschen angemeldet. Für sie wurde bundesweit und im Ausland - auch in der rechten Szene - geworben. Dresden befürchtete bei derzeit hohen Infektionszahlen in der Stadt und ganz Sachsen einen Massenauflauf und untersagte die Versammlung wegen Gefährdung der Sicherheit.

Verfahren gegen Ex-Minister Salvini - Regierungschef Conte sagt ab

CATANIA: In einem Verfahren gegen den ehemaligen italienischen Innenminister Matteo Salvini hat ein Gericht in Catania für Samstag (9.30 Uhr) die zweite Anhörung angesetzt. In der Voranhörung für einen möglichen Prozess in der Stadt auf Sizilien geht es um die harte Anti-Migrationspolitik Salvinis in seiner Zeit als Minister 2019. Die Ermittler werfen dem Oppositionsführer Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch vor, weil er Migranten auf einem Schiff lange auf See ausharren ließ.

Europäischer Filmpreis: Bester Film wird ausgezeichnet

BERLIN: Die Europäische Filmakademie will am Samstag den besten Film des Jahres auszeichnen. Die Digitalschalte aus Berlin beginnt am Abend (20.00 Uhr). Nominiert sind auch Filme von deutschen Regisseuren: Das Liebesdrama «Undine» von Christian Petzold und die Literaturverfilmung «Berlin Alexanderplatz» von Burhan Qurbani.

Auktion von Honecker-Devotionalien beginnt

KIRCHHEIM UNTER TECK: Eine Auto-Fahne, ein Orden und Medaillen aus dem Nachlass des ehemaligen DDR-Staatsschefs Erich Honecker werden am Samstag (13.00 Uhr) bei einer Auktion in Baden-Württemberg angeboten. Das Auktionshaus Andreas Thies in Kirchheim unter Teck im Kreis Esslingen will unter anderem einen von Finnland eigens für Honecker produzierten Orden und eine Auto-Fahne des ehemaligen Staatsoberhaupts der DDR versteigern.

Gejagte Bayern bei Union gefordert - Duelle im Tabellenkeller

BERLIN: Titelverteidiger FC Bayern München will am elften Spieltag der Fußball-Bundesliga beim motivierten und heimstarken 1. FC Union Berlin seine Tabellenführung verteidigen. Beim Duell an der Alten Försterei am Samstag (18.30 Uhr/Sky) erwartet Trainer Hansi Flick einen «100 Prozent fitten» Robert Lewandowski zurück im Team. Die Eisernen - immerhin Sechster mit 16 Punkten - müssen diesmal ohne ihren Topscorer Max Kruse antreten.

Deutsche Handballerinnen legen in EM-Hauptrunde los

KOLDING: Die deutschen Handballerinnen starten am Samstag (16.00 Uhr) gegen Ungarn in die Hauptrunde der Europameisterschaft in Dänemark. Nach einer mäßigen Vorrunde benötigt die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener einen Sieg, um die Chance auf das Halbfinale zu wahren. Dem niederländischen Coach stehen alle Spielerinnen zur Verfügung. Ihre weiteren Spiele in der Hauptrunde bestreitet die DHB-Auswahl am Montag (18.15 Uhr) gegen Weltmeister Niederlande sowie am Dienstag (18.15 Uhr) gegen Kroatien. Die besten zwei Teams der Hauptrundengruppe ziehen ins Halbfinale ein.

Skiflug-Weltmeister in Planica gesucht - Zwei Biathlon-Rennen

PLANICA/HOCHFILZEN: Im slowenischen Planica wird der neue Skiflug-Weltmeister gekürt. Nach den ersten beiden Flügen am Freitag stehen nun am Samstag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport) die Durchgänge drei und vier im Einzel auf dem Programm, bevor am Sonntag das abschließende Teamspringen stattfindet.