Das bringt der Samstag

Corona-Gegner aus Deutschland und Polen demonstrieren an Grenze

FRANKFURT (ODER): An der Grenze zu Polen in Frankfurt (Oder) werden am Samstag zahlreiche Gegner der Corona-Einschränkungen bei einer Demonstration erwartet. Unter dem Motto «Wir setzen gemeinsam ein Zeichen für Frieden und Freiheit» plant die Initiative «Querdenken» aus Duisburg (13.00 Uhr) eine Kundgebung mit Corona-Gegnern aus Deutschland und Polen. Nach Angaben der Polizei sind 1500 Teilnehmer angemeldet.

Corona-Lockdown in Frankreich wird gelockert

PARIS: Die strikten Corona-Maßnahmen in Frankreich werden am Samstag angesichts sinkender Infektionszahlen gelockert. Auch nichtlebensnotwendige Geschäfte dürfen ihre Türen dann wieder öffnen - allerdings nur unter Auflagen. So müssen pro Kunde acht Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung stehen.

Kevin Kühnert tritt als Juso-Chef ab - Bundeskongress

BERLIN: SPD-Vize Kevin Kühnert tritt am Samstag als Bundesvorsitzender der Jungsozialisten (Jusos) ab. Auf einem digitalen Bundeskongress (ab 10.00 Uhr) läutet die SPD-Nachwuchsorganisation die Briefwahl für seine Nachfolge ein. Einzige Kandidatin ist bisher die ehemalige nordrhein-westfälische Juso-Landesvorsitzende Jessica Rosenthal. Das Ergebnis der Abstimmung soll am 8. Januar bekanntgegeben werden.

AfD-Bundesparteitag: Maskenpflicht für Demonstranten und Delegierte

KALKAR: Ungeachtet der öffentlichen Kritik an ihrer Großveranstaltung in Corona-Zeiten treffen sich am Samstag rund 600 Delegierte der AfD im nordrhein-westfälischen Kalkar. Auf ihrem zweitägigen Bundesparteitag wollen sich die Rechtspopulisten auf ein Konzept für ein zukunftsfähiges Rentensystem einigen. Auch die Frage, wie die AfD zum Grundeinkommen für alle steht, dürfte heftig diskutiert werden.

1000 Gegendemonstranten bei AfD-Bundesparteitag in Kalkar erwartet

KALKAR: Zum Bundesparteitag der AfD im niederrheinischen Kalkar hat das Bündnis «Aufstehen gegen Rassismus» am Samstag (ab 08.00 Uhr) eine Gegendemonstration mit rund 1000 Teilnehmern angemeldet. Die Polizei rechnet mit einem Großeinsatz, erwartet aber bislang einen friedlichen Verlauf, wie sie mitteilte. Bei der Gegenkundgebung vor der Parteitagshalle reden Bundestagsabgeordnete fast aller Parteien.

66 Stücke aus Adenauer-Nachlass werden versteigert

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN: 66 Gegenstände aus dem Nachlass des ersten deutschen Bundeskanzlers, Konrad Adenauer, werden am Samstag (ab ca. 13.00 Uhr) versteigert. Darunter sind nach Angaben des Auktionshaus Eppli ein Set mit Boccia-Kugeln mit einem Startpreis inklusive Aufgeld von 650 Euro und ein Portwein für 400 Euro, den der spanische Diktator Francisco Franco dem CDU-Politiker zum 90. Geburtstag geschenkt hatte.

Bundesliga-Südklassiker in Stuttgart - Dortmund in Lauerstellung

BERLIN: Der Südklassiker zwischen Aufsteiger VfB Stuttgart und Meister FC Bayern München steht am Samstag (15.30 Uhr) im Mittelpunkt des neunten Spieltags der Fußball-Bundesliga. Patzen die Bayern, könnte Verfolger Borussia Dortmund durch einen Sieg gegen den 1. FC Köln vorbeiziehen. Auch RB Leipzig befindet sich vor dem Aufeinandertreffen mit Arminia Bielefeld in Reichweite zur Spitze.

Hamilton & Co. kämpfen um Formel-1-Pole in Bahrain

SAKHIR: Weltmeister Lewis Hamilton nimmt in Bahrain seine nächste Pole Position dieser Formel-1-Saison ins Visier. Der englische Mercedes-Pilot könnte sich in der Qualifikation am Samstag (15.00 Uhr/RTL und Sky) zum zehnten Mal in diesem Jahr Startplatz eins sichern.

Finnland sieht Auftakt zum Biathlon-Weltcup

BERLIN: Im finnischen Kontiolathi erfolgt am Samstag der Auftakt zum Biathlon-Weltcup in dieser von der Corona-Pandemie beeinträchtigten Wintersportsaison. Zunächst stehen die Einzelrennen auf dem Programm. Trotz Hygienekonzepten wurden zahlreiche Corona-Fälle von Biathleten aus Russland, der Slowakei, Rumänien und Moldau registriert. Auch der Deutsche Philipp Horn verpasst durch ein nicht eindeutiges Testergebnis den Auftakt.