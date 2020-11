Das bringt der Samstag

Slowakei testet Großteil der Bevölkerung ein zweites Mal auf Corona

BRATISLAVA: Die Slowakei setzt an diesem Wochenende ihre landesweiten Corona-Massentests fort. Nach dem Plan der Regierung in Bratislava soll ein großer Teil der 5,5 Millionen Einwohner des Landes ein zweites Mal einem Antigen-Schnelltest unterzogen werden. Zur Testung aufgerufen sind alle über zehn Jahre alten Bewohner, sowohl Inländer wie auch Ausländer. Die Teilnahme an der beispiellosen Aktion ist formell freiwillig. Ab Montag fallen aber alle, die kein negatives Testergebnis vorweisen können, unter eine Ausgangssperre.

Rund 20.000 Menschen zu «Querdenken»-Demo in Leipzig erwartet

LEIPZIG: Rund 20.000 Menschen werden am Samstag in Leipzig zu einer Demonstration der Initiative «Querdenken» gegen die von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Maßnahmen erwartet. Zahlreiche Gegendemonstrationen sind angemeldet. Insgesamt sind für den Tag in der sächsischen Großstadt 27 Demonstrationen, Versammlungen und Kundgebungen angekündigt. Die Polizei bereitet sich nach eigenen Angaben auf einen «sehr intensiven Einsatz vor, weil auf allen Seiten ein gewisses Radikalisierungspotenzial erkennbar ist».

Flughafen Tegel erlebt letzten regulären Betriebstag

BERLIN: Nach 60 Jahren starten an diesem Samstag die letzten Linienmaschinen vom Berliner Flughafen Tegel. Der Innenstadtflughafen geht zugunsten des neuen Hauptstadtflughafens vom Netz. Samstag ist der letzte reguläre Betriebstag und der letzte Umzugstag zum BER. Unter anderem verabschiedet sich die Lufthansa. Offiziell geschlossen wird der Flughafen mit dem Kürzel TXL am Sonntag. Der Luftverkehr der deutschen Hauptstadt ist dann am Standort Schönefeld konzentriert. An diesem Samstag werden auf der Besucherterrasse des Tegeler Flughafens noch einmal Hunderte Gäste erwartet. Karten dafür gibt es nicht mehr.

Gipfel Dortmund - Bayern im Mittelpunkt der Fußball-Bundesliga

BERLIN: Das Dauer-Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München steht im Mittelpunkt des 7. Spieltages der Fußball- Bundesliga. Der Tabellenzweite empfängt den punktgleichen deutschen Rekordmeister und Spitzenreiter an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) und hofft auf den ersten Erfolg gegen die Bayern seit zwei Jahren. Während die Dortmunder um den Einsatz des angeschlagenen Abwehrchefs Hummels bangen, fehlt beim Champions League-Sieger Defensivspezialist Süle nach einem positiven Corona-Test.