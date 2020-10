Das bringt der Samstag

Münchner Medientage zum Auftakt mit kulturellem Aufwärmprogramm

MÜNCHEN: Die Münchner Medientage sind alljährlich eine der wichtigsten Branchenkonferenzen. Die 34. Auflage beginnt am Samstag (14.30 Uhr) und läuft wegen der Corona-Pandemie für das Publikum komplett im Netz - in einer eigens entwickelten Digitalwelt für Konferenz, Messe und Begegnung. Die Macher versprechen sich sogar mehr Besucher als sonst. Rund 7000 kamen im vergangenen Jahr. In diesem Jahr dauern die Medientage statt drei Tage eine ganze Woche (bis 30. Oktober). Geboten werden gut 100 Veranstaltungen mit mehr als 350 Gästen.

Bundesliga: Revierderby in Dortmund, die Bayern gegen Frankfurt

BERLIN: Im 157. Revierderby hofft der krisengeschüttelte FC Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund auf die Wende. Die Königsblauen haben saisonübergreifend seit 20 Spielen in der Fußball-Bundesliga nicht mehr gewonnen. Wegen der Corona-Pandemie sind im Stadion in Dortmund allerdings nur 300 Fans zugelassen.

Erster Formel-1-Kampf um die Pole in Portimão

PORTIMÃO: Die Formel 1 tritt an diesem Samstag (15.00 Uhr MESZ/Sky und RTL) zum ersten Mal im Kampf um die Pole Position auf dem Autódromo Internacional do Algarve an. Der Kurs bei Portimão feiert sein Grand-Prix-Debüt. Im Training am Freitag kam Valtteri Bottas am besten auf der knapp 4,7 Kilometer langen Strecke zurecht und fuhr in beiden Einheiten im Mercedes die schnellste Runde. Als Mitfavorit auf den besten Startplatz gilt aber natürlich auch der britische Teamkollege des Finnen, Lewis Hamilton.