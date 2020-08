Das bringt der Samstag

Nach umstrittenem Polizeieinsatz: Demo zieht durch Düsseldorf

DÜSSELDORF: Nach einem umstrittenen Polizeieinsatz in Düsseldorf zieht am Samstag ein Protestmarsch durch die Innenstadt. Die Demonstration soll nach Angaben der Polizei um 13.00 Uhr am Landtag beginnen, über Königsallee und Heinrich-Heine-Allee durch die Innenstadt ziehen und wieder am Landtag enden. Die Veranstalter erwarten bis zu 5000 Menschen.

US-Repräsentantenhaus beschäftigt sich mit Post vor Präsidentenwahl

WASHINGTON: Die Sorge, dass Sparmaßnahmen bei der amerikanischen Post die Präsidentenwahl im November behindern könnten, wird am Samstag zum Thema im US-Kongress. Das von Demokraten beherrschte Repräsentantenhaus unterbricht dafür die Sommerpause (ab 16.00 MESZ).

Pop-Konzerte in der Pandemie? - Tim Bendzko singt für die Forschung

LEIPZIG: Unter welchen Bedingungen sind auch in der Corona-Pandemie Großveranstaltungen möglich? Das wollen Forscher der Universitätsmedizin Halle am Samstag mit einem Großversuch in Leipzig herausfinden. In der Arena der Messestadt spielt Popstar Tim Bendzko drei Konzerte. Bis zu 4000 Besucher sollen in der Halle sein. Die Wissenschaftler wollen mit Sensoren deren Laufwege überwachen. Fluoreszierendes Desinfektionsmittel soll sichtbar machen, welche Flächen besonders oft angefasst werden. Auch der Flug der Aerosole - kleinste Partikel-Mischungen, die das Virus tragen können - soll nachvollzogen werden.

Salzburg feiert 100 Jahre «Jedermann» mit Bundespräsidenten

SALZBURG: Vor genau 100 Jahren - am 22. August 1920 - wurde in Salzburg bei den Festspielen erstmals Hugo von Hofmannsthals «Jedermann - Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes» aufgeführt. Das Jubiläum «100 Jahre Jedermann» soll am Samstag mit einem «Jedermann»-Tag und einer abendlichen Festaufführung mit Tobias Moretti in der Titelrolle gefeiert werden - wegen der Corona-Pandemie unter strikten Hygienebestimmungen. Erwartet werden dazu auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen und sein deutscher Kollege Frank-Walter Steinmeier.

US-Open-Generalprobe beginnt unter besonderen Bedingungen

NEW YORK: Auf der Anlage der US Open in New York beginnt am Samstag das ursprünglich in Cincinnati angesetzte Masters-Turnier der Tennisprofis. Die Veranstaltung gilt als Generalprobe für die vom 31. August an an gleicher Stelle geplanten US Open. Beide Turniere finden wegen der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer und unter sehr strengen Hygiene- und Sicherheitsbedingungen statt. Für die Herren ist es das erste offizielle Turnier seit der Saisonunterbrechung im März.

DTM auf dem Lausitzring: Audi-Pilot Müller wieder Favorit

KLETTWITZ: Die Jagd auf Spitzenreiter Nico Müller dürfte das dritte Rennwochenende im Deutschen Tourenwagen Masters auf dem Lausitzring bestimmen. Am Samstag (13.33 Uhr) wird der fünfte Saisonlauf auf dem Kurs in Brandenburg gestartet, am Sonntag folgt das sechste Rennen des Jahres. Gefahren wird weiterhin ohne Zuschauer auf den Tribünen. Favorit sind erneut die Audi-Piloten um den Schweizer Müller, der die ersten drei Rennen für sich entschieden hatte.