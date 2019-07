Von: Redaktion DER FARANG | 13.07.19

Höcke und Meuthen treffen bei AfD-Veranstaltung aufeinander

COTTBUS (dpa) - Die AfD in Brandenburg startet am Samstag (15.00 Uhr) in Cottbus ihren Wahlkampf - und dort treffen Thüringens AfD-Fraktionsvorsitzender Björn Höcke und Parteichef Jörg Meuthen aufeinander.



Höcke hatte mit einer Kampfansage an den Parteivorstand am Samstag vor einer Woche beim Treffen des rechtsnationalen «Flügels» der AfD den Zorn vieler aus der Partei auf sich gezogen.

Sommerferien auch im bevölkerungsreichen NRW: Staus erwartet

DÜSSELDORF (dpa) - Nach dem Ferienstart in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland Nordrhein-Westfalen könnte es am Samstag auf den Straßen voll werden.



Wer in den Urlaub fliegt, muss vor allem am Sonntag möglicherweise mehr Zeit einplanen. NRWs größter Flughafen Düsseldorf rechnet nach eigenen Angaben allein an diesem Tag mit rund 90.000 Reisenden.

Schlagermove in Hamburg gedenkt auch Costa Cordalis

HAMBURG (dpa) - Am Samstag tobt und wogt ab 15.00 Uhr in Hamburg zwischen Heiligengeistfeld und Landungsbrücken, St. Pauli Fischmarkt und Reeperbahn zum 23. Mal die Kultveranstaltung Schlagermove.



Knapp 50 geschmückte Trucks mit aufgebauten Musikanlagen, von denen deutsche Hits der 60er bis 80er Jahre erschallen, werden nach Veranstalterangaben wohl wieder Hunderttausende schrill kostümierter Fans aller Altersstufen anlocken. Alle Trucks starten im Gedenken an den am 2. Juli gestorbenen Schlagerstar Costa Cordalis mit einem Song des Künstlers. Live sollen diesmal Stars wie Rosanna Rocci, Willi Herren, Peter Sebastian und Olaf Henning auftreten.

Vettel fordert Hamilton in Silverstone-Qualifikation heraus

SILVERSTONE (dpa) - In der Qualifikation zum Großen Preis von Großbritannien fordert Vorjahressieger Sebastian Vettel am Samstag (15.00 Uhr/RTL und Sky) Weltmeister Lewis Hamilton heraus.



Mercedes-Pilot Hamilton geht als Favorit in sein Heimrennen und kann am Sonntag mit seinem sechsten Sieg in Silverstone alleiniger Rekordhalter werden.

Serena Williams strebt in Wimbledon 24. Grand-Slam-Titel an

LONDON (dpa) - Serena Williams und Simona Halep bestreiten am Samstag (15.00 Uhr MESZ) das Damen-Finale von Wimbledon.



Die 37-jährige US-Amerikanerin Williams kann ihren achten Titel beim Rasenturnier in London holen und würde dann mit ihrem insgesamt 24. Grand-Slam-Erfolg den Allzeit-Rekord der Australierin Margaret Court einstellen. Die 27-jährige Halep steht erstmals im Wimbledon-Finale.

Erste Entscheidungen bei der Schwimm-WM - Freiwasser-Asse beginnen

GWANGJU (dpa) - Bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Südkorea werden am Samstag die ersten Medaillen vergeben.



Den Anfang machen die Freiwasserschwimmer in Yeosu (1.00 Uhr/MESZ) im Rennen über die nicht-olympischen fünf Kilometer. Der Deutsche Schwimm-Verband schickt Sören Meißner und Niklas Frach an den Start.