Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.07.20 | Überblick

Vettel startet mit Enttäuschung in Formel-1-Qualifikation

SPIELBERG: Sebastian Vettel & Co. kämpfen am Samstag (15.00 Uhr/RTL und Sky) um den besten Startplatz für das zweite Formel-1-Rennen in Österreich. Für den deutschen Ferrari-Piloten lief es in den ersten Trainingseinheiten in Spielberg allerdings überhaupt nicht. Vettel wurde am Freitag am Ende nur 16. im Klassement. Nach seinem zehnten Platz vor einer Woche und einem Upgrade an seinem Wagen hofft der 33-Jährige jedoch auf Fortschritte im Rennen. Mit viel Zuversicht in die Qualifikation geht Max Verstappen, der im Red Bull noch vor dem Auftaktsieger und Mercedes-Mann Valtteri Bottas die schnellste Runde im Training drehte.

Nürnberg will Relegation gewinnen - Ingolstadt hofft auf «Wunder»

INGOLSTADT: In der Relegation zur 2. Fußball-Bundesliga will der 1. FC Nürnberg seine gute Ausgangslage nicht mehr verspielen. Nach einem 2:0 im Hinspiel hat der «Club» im Rückspiel am Samstag (18.15 Uhr/ZDF/DAZN/Amazon Prime) beim FC Ingolstadt beste Chancen auf die Rettung. In Sicherheit wollen sich die Franken aber nicht wähnen. Interims-Trainer Michael Wiesinger sagte, er habe «keinerlei Anzeichen gemerkt, dass irgendjemand glauben könnte, dass wir schon durch sind». Nach einer missratenen Saison kann nun doch der zweite Absturz in die Drittklassigkeit vermieden werden.