Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.06.20 | Überblick

«Silent Demos» nach Tod von George Floyd in Deutschland

in rund 25 deutschen Städten an diesem Samstag zahlreiche Menschen gegen Rassismus demonstrieren. Geplant sind sogenannte «Silent Demos» (stille Demonstrationen). Hintergrund ist der Tod von Floyd am 25. Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz in der US-Großstadt Minneapolis. Wegen seines Todes kam es zu Protesten und teilweise auch Ausschreitungen in mehreren Städten der USA. Die Demonstranten in Deutschland wurden aufgefordert, in schwarzer Kleidung zu erscheinen. Man wolle während der Demonstrationen still und schweigend («silent») an den Tod von Floyd erinnern.

Sexueller Missbrauch: Polizei und Staatsanwaltschaft informieren

MÜNSTER: Nach neuen Ermittlungen wegen Kindesmissbrauchs in mehreren Bundesländern informieren die Behörden am Samstag (1300) in Münster über Ausmaß und Hintergründe des Falls. Am Freitag war bekannt geworden, dass es in Brandenburg, Niedersachsen und Hessen Festnahmen mehrerer Tatverdächtiger und Durchsuchungen gegeben hatte.

Die Polizei in Frankfurt (Oder) hatte am Freitagmorgen Durchsuchungen im brandenburgischen Finowfurt bestätigt. Dabei sei es um Kinderpornografie gegangen. Ein Mann wurde festgenommen.

FC Bayern will nächsten Titelschritt - BVB gegen Hertha gefordert

MÜNCHEN: Der FC Bayern kann am Samstag (15.30 Uhr) mit einem Sieg bei Bayer Leverkusen den nächsten Schritt in Richtung Meistertitel machen. Mit einem Sieg beim Champions-League-Anwärter würden die Münchner ihren Vorsprung an der Tabellenspitze zumindest vorübergehend ausbauen. Konkurrent Borussia Dortmund ist am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga erst am Abend (18.30 Uhr) im Topspiel gegen die seit vier Spielen ungeschlagene Hertha BSC gefordert.

Finalturnier der Basketball-Bundesliga beginnt in München

MÜNCHEN: Mit den ersten beiden von insgesamt 35 Spielen startet am Samstag im Audi Dome in München das Finalturnier der Basketball-Bundesliga. Zum Auftakt der Veranstaltung mit zehn Teams treffen um 16.30 Uhr (Magentasport) die beiden Außenseiter BG Göttingen und Hakro Merlins Crailsheim ohne Zuschauer aufeinander. Ab 20.30 Uhr spielt Gastgeber und Titelverteidiger Bayern München gegen ratiopharm Ulm.