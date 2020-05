Das bringt der Samstag

Feiern zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitler

MOSKAU: Einen Tag nach Deutschland feiern Russland und die meisten anderen früheren Sowjetrepubliken an diesem Samstag den 75. Jahrestag des Sieges über Hitler im Zweiten Weltkrieg. Russlands Präsident Wladimir Putin wird am Morgen in Moskau an der Ewigen Flamme der 27 Millionen Opfer der Sowjetunion im Kampf gegen Faschismus gedenken. Geplant sind eine Rede Putins sowie Paradeflüge der russischen Luftstreitkräfte. Die ursprünglich geplante Militärparade ist wegen der Corona-Krise verschoben.

Erneut Tausende bei Demo gegen Corona-Regeln in Stuttgart erwartet

STUTTGART: Zur nächsten Demonstration gegen die Coronavirus-Beschränkungen werden an diesem Samstag (15.30 Uhr) in Stuttgart erneut Tausende Menschen erwartet. Für die als überparteilich bezeichnete Demo auf dem Cannstatter Wasen hatte der Initiator Michael Ballweg ursprünglich 50.000 Teilnehmer angemeldet. Dem schob die Stadt Stuttgart einen Riegel vor: Ballweg erhielt die Auflage, die Versammlung auf maximal 10.000 Teilnehmer zu begrenzen.

Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern öffnen für heimische Gäste

ROSTOCK: Seit mehreren Wochen sind die Restaurants in ganz Deutschland wegen des Coronavirus geschlossen, nun dürfen in Mecklenburg-Vorpommern von diesem Samstag an die Betriebe als bundesweite Vorreiter wieder öffnen. Dabei ging der Präsident des regionalen Branchenverbands Dehoga MV, Lars Schwarz, davon aus, dass zunächst etwa ein Drittel der Wirte an der Ostseeküste oder an der Mecklenburgischen Seenplatte diese Gelegenheit nutzen wird. Es gilt dabei strenge Auflagen der Behörden zu erfüllen.

Deutsches Eurovision-Song-Contest-Halbfinale im ARD-Sender One

HAMBURG/KÖLN: In einem von der ARD organisierten deutschen Eurovision-Song-Contest-Halbfinale können Fernsehzuschauer am Samstag (20.15) zehn Teilnehmer aus 40 Beiträgen wählen. Für Deutschland kann nicht votiert werden. In der rund dreistündigen Sendung «World Wide Wohnzimmer - das ESC-Halbfinale 2020» beim ARD-Kanal One präsentieren Dennis und Benni Wolter mit Peter Urban alle 41 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen ESC mit ihren Musikvideos.