Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.05.20 | Überblick

Weitere Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen in Österreich

WIEN: Österreich geht voran bei seinem Lockerungs-Kurs in der Corona-Krise. Von Samstag an dürfen alle Geschäfte sowie viele Dienstleistungsbetriebe wie Friseure wieder öffnen. Es gelten dabei aber diverse Hygiene-Vorschriften. So soll möglichst ein Mindestabstand von einem Meter eingehalten und ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Die Zahl der erlaubten Kunden wurde auf einen pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche beschränkt.

Sachsen-Anhalt und Saarland wollen Corona-Lockerungen beschließen

BERLIN: Nach dem Bund/Länder-Beschluss vom Donnerstag über zusätzliche Lockerungen coronabedingter Beschränkungen machen sich weitere Bundesländer an eine rasche Umsetzung. In Sachsen-Anhalt berät das Landeskabinett am Samstag (10.00 Uhr) über eine neue Landesverordnung, gegen Mittag (13.00 Uhr) sollen die Details vorgestellt werden. Auch die Landesregierung im Saarland will um die Mittagszeit (12.30 Uhr) über weitere Lockerungen informieren. Die hessische Landesregierung hatte bereits am Freitag beschlossen, Beschränkungen etwa für Spielplätze und Zoos zu lockern. In weiteren Ländern dürften die Verordnungen in den nächsten Tagen ebenfalls angepasst werden.

Parteitag im Internet: Grüne beraten über Corona-Krise

BERLIN: Die Grünen beraten am Samstag (14.00 Uhr) auf ihrem ersten bundesweiten Online-Parteitag über Wege aus der Corona-Krise. Die rund 100 Delegierten nehmen von zu Haus aus teil, die Parteichefs Robert Habeck und Annalena Baerbock sprechen von der Berliner Parteizentrale aus. Mit gewaltigen Investitionen und Hilfsprogrammen, die auch der Umwelt nützen, wollen die Grünen ein «neues, ein nachhaltiges Sicherheitsversprechen» geben, wie es im Leitantrag des Bundesvorstands heißt. Dazu gehört ein Konjunktur-Sofortprogramm im Umfang von 100 Milliarden Euro noch in diesem Jahr.