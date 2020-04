Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.04.20 | Überblick

Bundespräsident hält Fernsehansprache zu Corona

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Karsamstag eine Fernsehansprache zur aktuellen Situation in der Corona-Pandemie halten. Es ist das erste Mal, dass ein Bundespräsident in dieser Form auf ein aktuelles Ereignis eingeht, normalerweise hält er solche Ansprachen nur jedes Jahr an Weihnachten. Nach Angaben des Bundespräsidialamtes wird die Ansprache in ARD und ZDF jeweils im Anschluss an die Hauptnachrichtensendungen am Abend ausgestrahlt.

Der Papst feiert fast alleine die Messe zur Osternacht

VATIKANSTADT: Papst Franziskus feiert am Samstag (21.00 Uhr) die Messe zur Osternacht im fast leeren Petersdom. Wegen der Coronavirus-Pandemie ist die Basilika für die Öffentlichkeit gesperrt. Der Gottesdienst ist der erste Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten zur Auferstehung. Er wird im Internet live übertragen. Davor war der Karfreitag von dem Gedenken an Jesus' Tod bestimmt gewesen. Die katholische Kirche hatte auch die Kreuzweg-Prozession am Freitag als Veranstaltung ohne Pilger angesetzt.

Frodenos Herausforderung: Triathlon zu Hause für den guten Zweck

GIRONA: Jan Frodeno will an diesem Samstag in seinem Haus in Girona einen Triathlon über die komplette Ironman-Distanz absolvieren. Der dreimalige Hawaii-Champion will in einem kleinen Pool mit Gegenstromanlage 3,86 Kilometer schwimmen, danach auf einem Rollentrainer 180,2 Kilometer radfahren und zum Abschluss auf dem Laufband einen Marathon absolvieren. Der 38 Jahre alte gebürtige Kölner will Geld sammeln im Kampf gegen das Coronavirus, er kündigte selbst bereits eine 10 000-Euro-Spende an.