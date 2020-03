Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.03.20 | Aktualisiert um: 09:31

Ausgangsbeschränkungen treten in Kraft

BERLIN: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus schränken mehrere Bundesländer das öffentliche Leben noch einmal drastisch ein. Am weitesten gehen dabei Bayern und das Saarland: Dort treten an diesem Samstag Ausgangsbeschränkungen in Kraft, die Bürger dürfen ihre Wohnungen nur noch aus triftigen Gründen verlassen.

Weitgehende Ausgangssperre tritt im US-Staat Illinois in Kraft

WASHINGTON: Nach Kalifornien hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus auch der US-Bundesstaat Illinois eine weitgehende Ausgangssperre angekündigt. Die Maßnahme gelte ab diesem Samstag um 17.00 Uhr (23.00 Uhr MEZ) zunächst bis zum Ablauf des 7. April, sagte Gouverneur J.B. Pritzker am Freitag in Chicago. Pritzker kündigte zugleich an, dass es zahlreiche Ausnahmen geben werde.

#Indiebookday 2020 soll kleine Verlage und Buchhändler stärken

HAMBURG: Mit ein paar Klicks können am Samstag viele Menschen unabhängigen Buchverlagen und kleinen Buchhändlern helfen: Am 21. März 2020 ist Indiebookday. Die mittlerweile auch international umgesetzte Idee hatte 2013 ein kleiner Hamburger Verlag, der mairisch-Verlag, ins Leben gerufen.