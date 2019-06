Von: Redaktion DER FARANG | 29.06.19

G20-Gipfel endet - Trump verhandelt mit Xi über Handelskrieg

OSAKA (dpa) - Nach einem beispiellosen Tauziehen um Handel und Klimaschutz endet der Gipfel der großen Wirtschaftsnationen (G20) am Samstag im japanischen Osaka.



Zum Abschluss wollen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping einen neuen Anlauf unternehmen, einen Weg zur Lösung des Handelskrieges zwischen China und den USA zu finden.

Letzte Verhandlungsrunde für Rot-Grün-Rot in Bremen

BREMEN (dpa) - Fünf Wochen nach der Landtagswahl in Bremen wollen SPD, Grüne und Linke am Samstag (ab 10.30 Uhr) ihre Koalitionsverhandlungen abschließen.



Bei der sechsten und letzten Runde dürfte es noch mal um das Thema Finanzen und auch um die Ressortverteilung gehen. Am Sonntag sollen letzte redaktionelle Arbeiten am Koalitionsvertrag erfolgen, der dann am Montag bei einer Pressekonferenz vorgestellt werden soll. Es wäre die erste rot-grün-rote Koalition in einem westdeutschen Bundesland.

Trump reist nach G20-Gipfel nach Südkorea

SEOUL (dpa) - US-Präsident Donald Trump reist am Samstag im Anschluss an den G20-Gipfel in Japan nach Südkorea.



In Seoul berät sich Trump mit Präsident Moon Jae In am Sonntag unter anderem über das weitere Vorgehen im Atomstreit mit Nordkorea. Die Verhandlungen Washingtons mit der kommunistischen Führung in Pjöngjang sind seit Trumps Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un im Februar in Vietnam festgefahren.

Sächsische Union trifft sich zum Landesparteitag in Chemnitz

CHEMNITZ (dpa) - Die sächsische Union will am Samstag (10.00 Uhr) in Chemnitz ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl am 1. September beschließen.



Für das rund 60 Seiten umfassende Programm seien die Bürger deutlich intensiver und tiefgreifender als je zuvor einbezogen worden, sagte CDU-Generalsekretär Alexander Dierks. Bürger konnten sich entweder online oder direkt vor Ort über eine der sogenannten Ideenwerkstätten einbringen.

Karl-May-Spiele feiern Saison-Premiere am Kalkberg

BAD SEGEBERG (dpa) - Schneller Galopp durch die Berglanglandschaft der Rocky Mountains, harte Kämpfe im Wilden Westen und eine kleine Romanze: Am Samstag (20.30 Uhr) feiert das neue Stück der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg Premiere.



Hauptdarsteller in «Unter Geiern - Der Sohn des Bärenjägers» sind Schauspieler und Musical-Darsteller Alexander Klaws als Winnetou, Schauspieler Raúl Richter als Bärenjäger-Sohn Martin Baumann sowie Model und Schauspielerin Larissa Marolt als eigensinnige Schauspielerin Tiffany O'Toole.

Filmfest München ehrt den Schauspieler Antonio Banderas

MÜNCHEN (dpa) - Für Antonio Banderas wird am Samstag (18.00 Uhr) in München der Rote Teppich ausgerollt.



Der spanische Schauspieler bekommt den Ehrenpreis des Festivals, den CineMerit-Award, überreicht und wirbt gleichzeitig für seinen neuen Film. «Leid und Leidenschaft» von Pedro Almodóvar feiert nach der Preisverleihung seine Deutschlandpremiere.

Vettel hofft auf starke Qualifikation in Österreich

SPIELBERG (dpa) - Sebastian Vettel hofft in der Qualifikation zum Großen Preis von Österreich auf einen guten Startplatz für das Rennen auf dem Red Bull Ring am Sonntag.



Der 31 Jahre alte Ferrari-Pilot wird am Samstag (15.00 Uhr/Sky und RTL) im Kampf vor allem mit Formel-1-Spitzenreiter Lewis Hamilton und dessen Mercedes-Kollegen Valtteri Bottas allerdings wohl eine makellose Leistung brauchen.

DFB-Frauen wollen mit Sieg über Schweden ins WM-Halbfinale

RENNES (dpa) - Die deutschen Fußballerinnen können mit einem Sieg gegen Schweden am Samstag (18.30 Uhr/ARD und DAZN) in Rennes zum insgesamt sechsten Mal ins Halbfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft einziehen.



Spielmacherin Dzsenifer Marozsan steht nach ihrem Zehenbruch zum WM-Auftakt im Kader und vor der Rückkehr auf den Rasen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ließ aber offen, ob die 27 Jahre alte Mittelfeldspielerin von Beginn an aufläuft oder als Einwechselspielerin parat steht.

Tischtennis-Teams im Finale der Europaspiele

MINSK (dpa) - Die deutschen Tischtennis-Teams der Damen und Herren stehen am Samstag in den Endspielen der Europaspiele von Minsk.



Für die Mannschaften, die beide an Nummer eins ihrer Turniere gesetzt sind, geht es um die frühzeitige Qualifikation für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr. Die Damen treffen auf Rumänien (12.00 Uhr MESZ), die Herren (19.00 Uhr) auf Dänemark oder Schweden.