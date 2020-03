Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.03.20

Bundesliga-Samstag: Leipzig in Wolfsburg - Topspiel in Gladbach

Berlin (dpa) - Die Verfolger von Tabellenführer FC Bayern können am Samstag in der Fußball-Bundesliga vorlegen. Der Zweite RB Leipzig spielt beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky) und könnte mit einem Sieg nach Punkten mit den Münchnern gleichziehen. Im Topspiel am Abend (18.30 Uhr/Sky) tritt der Tabellendritte Borussia Dortmund beim Vierten Borussia Mönchengladbach an. In Leverkusen treffen die beiden Pokal-Halbfinalisten Bayer und Eintracht Frankfurt aufeinander.

DFB-Frauen bei Algarve-Cup gegen Norwegen um Final-Einzug

LAGOS: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft kämpft beim Algarve-Cup um den Einzug in das Endspiel. Im Halbfinale am Samstag (18.30 Uhr/MEZ) trifft die DFB-Auswahl in Lagos auf Titelverteidiger Norwegen. Nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen Schweden am Mittwoch kündigte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg für das zweite Turnierspiel eine komplett neue Startelf an. Das zweite Halbfinale bestreiten Neuseeland und Italien (22.00 Uhr).

Biathleten in Staffeln gefordert - Wettkämpfe in Oslo ohne Fans

BERLIN: Nach dem Sprintsieg von Denise Herrmann wollen die deutschen Biathletinnen beim Weltcup in Nove Mesto am Samstag in der Staffel nachlegen. Die Männer als WM-Dritter haben ebenfalls Ambitionen auf eine Top-Platzierung. In Nove Mesto bleiben wegen der Sorge vor einer Verbreitung des Coronavirus die Fans ebenso außen vor wie am legendären Osloer Holmenkollen zum Auftakt der Raw-Air-Serie im Skispringen.