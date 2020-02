Von: Redaktion (dpa) | 29.02.20

USA und Taliban vor Abkommen über Wege zu Frieden

KABUL: Die USA und die militant-islamistischen Taliban stehen vor der Unterzeichnung eines Abkommens über Wege zu Frieden in Afghanistan. Das Golfemirat Katar bereitete eine Unterzeichnungszeremonie in der Hauptstadt Doha für Samstag vor. Washington hatte als Voraussetzung von den Islamisten sieben Tage der «Gewaltreduzierung» in dem kriegszerrissenen Land verlangt. Diese Frist verlief lokalen Angaben zufolge zwar nicht gewaltfrei, aber doch erheblich ruhiger als üblich.

Slowakei wählt neues Parlament - Zeichen stehen auf Wechsel

BRATISLAVA: Die Slowakei wählt am Samstag ein neues Parlament. Die mehr als vier Millionen Berechtigten können auf ihren Stimmzetteln zwischen 25 Parteien und Gruppierungen entscheiden. Einer letzten Umfrage zufolge könnte die Drei-Parteien-Koalition unter Ministerpräsident Peter Pellegrini ihre Mehrheit verlieren. Seine Smer-Sozialdemokraten kämen demnach nur noch auf 15,6 Prozent. Mit Zugewinnen kann indes die konservative Protestpartei OLaNO rechnen, die auf 19,1 Prozent käme.

Bus und Bahn werden in Luxemburg gratis

LUXEMBURG: Gratis fahren mit Bus, Zug und Tram: Luxemburg feiert am Samstag den Start des kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs. Im ganzen Land braucht man ab sofort keine Tickets mehr. Mit diesem Schritt sollen Menschen dazu bewegt werden, vom Auto auf Busse und Bahn umzusteigen. Luxemburg ist das erste Land der Welt, das alle öffentlichen Verkehrsmittel gratis macht.

Vorwahl der Demokraten in South Carolina - Biden in Umfragen Favorit

WASHINGTON: Im Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur der Demokraten wird am Samstag im Bundesstaat South Carolina die vierte Vorwahl abgehalten. Umfragen sehen den früheren Vizepräsidenten Joe Biden als Favoriten, der bei den drei bisherigen Vorwahlen enttäuschend abgeschnitten hat und daher dringend auf einen Erfolg angewiesen ist. An zweiter Stelle liegt in dem US-Staat demnach Senator Bernie Sanders, der bislang zwei Siege für sich verbuchen konnte und in landesweiten Umfragen das Feld der Bewerber anführt.

Preise der Berlinale werden verliehen

BERLIN: Bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin werden am Samstagabend (19.00 Uhr) die Auszeichnungen verliehen. Insgesamt 18 Filme gehen ins Rennen um den Goldenen Bären. Silberne Bären gibt es zum Beispiel für die beste Regie und die besten Darsteller. Der Schauspieler Jeremy Irons leitet in diesem Jahr die Jury, die über die Auszeichnungen entscheidet. Neben ihm sitzen auch Bérénice Bejo und Luca Marinelli in der Jury.

Regiestar Yael Ronen macht «(R)Evolution» am Thalia Theater

HAMBURG: Eine Welt, in der sich die Figuren mit den Herausforderungen der nächsten Evolutionsstufe, dem Homo Digitalis, konfrontieren müssen: Darum geht es laut der Website-Ankündigung des Hamburger Thalia Theaters bei der Premiere (Samstag/19.30 Uhr) in Yael Ronen tragikomischem Bühnenprojekt «(R)Evolution - Eine Anleitung zum Überleben im 21. Jahrhundert». Zu den Darstellern gehören Marina Galic, André Szymanski und Dimitrij Schaad.

FC Bayern und Borussia Dortmund vor Bundesliga-Pflichtaufgaben

DORTMUND: Im Titelrennen der Fußball-Bundesliga stehen Spitzenreiter FC Bayern München und Borussia Dortmund vor Pflichtaufgaben. Die Münchner gastieren am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG 1899 Hoffenheim. Zeitgleich empfängt der BVB den SC Freiburg. RB Leipzig greift erst am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im Top-Duell gegen Bayer Leverkusen ins Geschehen ein.

Bob-Pilot Friedrich peilt bei WM nächsten Titel an

ALTENBERG: Bob-Pilot Francesco Friedrich will zum Abschluss der Bob-Weltmeisterschaften in Altenberg nach dem historischen sechsten Sieg im Zweierbob nun den Titel mit dem großen Schlitten folgen lassen. Der Lokalmatador vom BSC Sachsen Oberbärenburg geht am Samstag als hoher Favorit in die ersten beiden Läufe. Die Medaillen werden nach den abschließenden beiden Rennen am Sonntag vergeben.