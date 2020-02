Von: Redaktion DER FARANG | 22.02.20

G20-Finanzminister diskutieren Weg zu globaler Steuerreform

RIAD (dpa) - Die Finanzminister der Top-Wirtschaftsmächte diskutieren am Samstag in Saudi-Arabien über Neuregelungen der internationalen Konzernbesteuerung. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) forderte vor dem Treffen in der Hauptstadt Riad eine Einigung bis zum Jahresende. Zum einen soll durch eine globale Mindeststeuer die Flucht in Steueroasen unattraktiver werden. Zum anderen sollen Digitalriesen wie Facebook und Google stärker zur Kasse gebeten werden.

Politiker in Hamburg unterwegs im Wahlkampf-Endspurt

HAMBURG (dpa) - Einen Tag vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg rühren die Kandidaten ein letztes Mal die Werbetrommel. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist am Samstag ebenso unterwegs wie seine Herausforderin Katharina Fegebank (Grüne). FDP-Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels-Frowein bekommt Unterstützung vom Bundesvorsitzenden Christian Lindner. Auch CDU-Kandidat Marcus Weinberg und Linken-Kandidatin Cansu Özdemir wollen mit den Bürgern sprechen.

Demonstration gegen Hetze nach Gewalttat in Hanau

HANAU (dpa) - Nach der Gewalttat in Hanau will ein Bündnis am Samstag (14.00 Uhr) in der hessischen Stadt gegen Hetze und Menschenverachtung auf die Straße gehen. Für die Demonstration vom Freiheitsplatz in der Innenstadt zu den beiden Tatorten erwarten die Veranstalter nach Angaben der Stadt bis zu 2000 Teilnehmer. Am Nachmittag ist auf dem zentralen Marktplatz von einem privaten Veranstalter zudem noch eine Kundgebung geplant.

Nächste Demokraten-Vorwahl im US-Präsidentschaftsrennen in Nevada

LAS VEGAS/WASHINGTON (dpa) - Im US-Bundesstaat Nevada steht am Samstag die nächste Vorwahl der Demokraten im Präsidentschaftsrennen an. Bei Parteiversammlungen («Caucuses») bestimmen die Demokraten in einem komplizierten Prozedere, wen sie für den besten Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei halten. In Umfragen liegt dort bislang der linke Senator Bernie Sanders mit weitem Abstand vorne - gefolgt von dem früheren US-Vizepräsident Joe Biden und dem Ex-Bürgermeister von South Bend, Pete Buttigieg.

Demonstration mit Prominenten für Wikileaks-Gründer Assange

LONDON (dpa) - Kurz vor Beginn der Anhörung des Wikileaks-Gründers Julian Assange wollen Prominente am Samstag (ab 13.30 Uhr) an einem Protestmarsch in London teilnehmen. Sie wollen gegen die mögliche Auslieferung des 48-Jährigen an die USA protestieren. Zu den Teilnehmern gehören unter anderen die Musiker Roger Waters (Pink Floyd), Chrissie Hynde (The Pretenders) und die Rapperin M.I.A. sowie Modedesignerin Vivienne Westwood.

Berlinale bekommt es mit erster Kuh zu tun

BERLIN (dpa) - Die Berlinale startet ins erste Festivalwochenende. Im Wettbewerb stellt die US-amerikanische Drehbuchautorin und Regisseurin Kelly Reichardt ihren Film «First Cow» (19.00 Uhr) vor. Die Geschichte um Pelzjäger, einen Koch und chinesische Einwanderer spielt im Oregon des frühen 19. Jahrhunderts. Zudem im Wettbewerb: der französisch-schweizerische Beitrag «Le sel des larmes», in dem Philippe Garrel in Schwarz-Weiß-Bildern von großen Gefühlen erzählt.

Musical feiert Frauen-Ikone Waris Dirie - Weltpremiere in der Schweiz

ST. GALLEN (dpa) - In der Schweiz hat am Samstag das Musical «Wüstenblume» Weltpremiere. Darin geht es um die wahre Geschichte der Somalierin Waris Dirie, die als Nomadin geboren wurde und später als Supermodel Karriere machte. Das Theater St. Gallen holte dafür den deutschen Musikproduzenten Uwe Fahrenkrog-Petersen («99 Luftballons») und den deutschen Regisseur Gil Mehmert («Das Wunder von Bern»). Dirie wollte zur Premiere kommen.

Bundesliga-Samstag: Drei Bayern-Verfolger im Einsatz

BERLIN (dpa) - Nach dem Auftritt des FC Bayern am Freitagabend beim SC Paderborn sind am Samstag in der Fußball-Bundesliga die Verfolger gefordert. Der Tabellenzweite RB Leipzig spielt beim FC Schalke 04 (18.30 Uhr/Sky). Borussia Dortmund gastiert bereits am Nachmittag bei Werder Bremen (15.30 Uhr/Sky). Zeitgleich empfängt der Tabellenvierte Borussia Mönchengladbach die TSG 1899 Hoffenheim.

WM-Finale im Biathlon beginnt - Deutsche Bob-Frauen mit WM-Chancen

BERLIN (dpa) - Die deutschen Biathlon-Teams hoffen am vorletzten Tag der Weltmeisterschaften im italienischen Antholz auf weiteres Edelmetall. Karolin Horchler, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Denise Herrmann gehören am Samstag (11.45 Uhr/ARD und Eurosport) in der Staffel zum erweiterten Favoritenkreis. Erik Lesser, Philipp Horn, Arnd Peiffer und Benedikt Doll wollen um 14.45 Uhr endlich die erste Medaille für das Männer-Team in Antholz holen.

Auch Mihambo springt - Leichtathleten kämpfen um Hallentitel

LEIPZIG (dpa) - Kugelstoß-Ass David Storl und Weitsprung- Weltmeisterin Malaika Mihambo wollen ihre Titel am Wochenende bei den deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten verteidigen. Der 29-jährige Lokalmatador vom SC DHfK Leipzig steigt schon am Samstag (17.15 Uhr) in den Ring, Deutschlands «Sportlerin des Jahres» ist am Sonntag (15.25 Uhr) dran.