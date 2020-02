Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.20

Rückflug aus Coronavirus-Gebiet in Frankfurt erwartet

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Auf dem Frankfurter Flughafen wird am Samstag eine Maschine der Luftwaffe erwartet, die Passagiere aus der am stärksten mit dem neuen Coronavirus belasteten Region in China nach Deutschland heimbringt. Die Maschine war am Freitagmittag vom Flughafen Köln-Wahn gestartet. Eine genaue Ankunftszeit ist noch nicht bekannt.

Trauerfeier und Bestattungen nach Bluttat in Rot am See

ROT AM SEE (dpa) - Eine Woche nach den tödlichen Schüssen auf sechs Menschen ist am Samstag in Rot am See (Baden-Württemberg) eine Trauerfeier geplant. Vier der sechs Opfer werden laut Polizei an dem Tag auch bestattet. Am Freitag vergangener Woche soll ein 26-Jähriger mit einer Pistole sechs Verwandte erschossen und zwei weitere Verwandte angeschossen haben. Laut Polizei werden am Samstag die Mutter, der Vater, die Tante und der Onkel des mutmaßlichen Schützen bestattet.

Synodalversammlung diskutiert über Frauen in Kirchenämtern

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Mit Diskussionen über «Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche» wird am Samstag (9.00 Uhr) die Plenarversammlung des Synodalen Wegs der Katholischen Kirche fortgesetzt. Außerdem wollen die 230 Teilnehmer am letzten Tag ihrer ersten Synodalversammlung in Frankfurt über Sexualität und Partnerschaft sprechen.

Söder erhält Karl-Valentin-Orden

MÜNCHEN (dpa) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erhält am Samstagabend (20.00 Uhr) den Karl-Valentin-Orden der Münchner Faschingsgesellschaft Narrhalla. Der CSU-Vorsitzende ist der 50. Ordensträger.

Million-Dollar-Tauben-Rennen in Südafrika - Deutsche unter Favoriten

SASOLBURG (dpa) - Eines der größten Taubenrennen der Welt beginnt an diesem Samstag in Südafrika. Das Preisgeld beträgt eine Million Dollar. Deutsche Züchter gehören regelmäßig zu den Favoriten, bei den Trainingsflügen schnitten sie bereits vielversprechend ab. Insgesamt wurden rund 3.600 Tauben aus aller Welt angemeldet.

Europäische Kulturhauptstädte Rijeka und Galway starten ihr Programm

RIJEKA/GALWAY (dpa) - Die kroatische Adria-Stadt Rijeka und Galway an der rauen Westküste Irlands sind von Samstag an für ein Jahr die Europäischen Kulturhauptstädte. Mit mehr als 100 Mitwirkenden feiert Rijka die Eröffnung im Hafenareal mit einer «Opera Industriale». Das Werk kroatischer Künstler will den Klang der Industrie wiedererwecken, der einst die Stadt erfüllte.

Bundesliga-Topspiel in Leipzig - Düsseldorf mit neuem Trainer Rösler

BERLIN (dpa) - Im Spitzenduell der Fußball-Bundesliga will RB Leipzig gegen den Verfolger Borussia Mönchengladbach die Tabellenführung behaupten. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann empfängt am Samstag (18.30 Uhr) den Liga-Dritten Gladbach. Leipzig hat vor dem 20. Spieltag mit 40 Punkten nur einen Zähler Vorsprung auf den dahinter platzierten FC Bayern München. Mit 38 Punkten stehen die Gladbacher unter Trainer Marco Rose auf dem dritten Rang.

Muguruza und Kenin spielen um Australian-Open-Titel

MELBOURNE (dpa) - Bei den Australian Open der Tennisprofis wird am Samstag (9.30 Uhr MEZ/Eurosport) die Damen-Siegerin gekürt. Unerwartet stehen sich im Finale die Spanierin Garbiñe Muguruza und Sofia Kenin aus den USA gegenüber. Muguruza hat 2016 die French Open und 2017 in Wimbledon gewonnen, zählte zuletzt aber nicht zur Weltspitze und tritt in Melbourne als ungesetzte Spielerin an. Die an Position 14 gesetzte Kenin erreichte erstmals ein Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier.

Deutsche Skirennfahrer wollen bei Heim-Rennen in Garmisch jubeln

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (dpa) - Für die deutschen Skirennfahrer steht nach dem Ende des Klassiker-Monats Januar am Samstag (11.30 Uhr) das Heimrennen von Garmisch-Partenkirchen an. Bei der Abfahrt auf der Kandahar-Piste wollen Thomas Dreßen und Josef Ferstl nach ihren verpatzten Auftritten in Kitzbühel wieder jubeln. Beim einzigen Training zeigten beide solide Vorstellungen, ebenso wie Romed Baumann, der nach seinem siebten Platz von Kitzbühel motiviert in sein erstes Heimrennen von Garmisch geht.