Von: Redaktion DER FARANG | 11.01.20

Iran, Syrien, Libyen: Merkel reist für Gespräch über Krisen zu Putin

MOSKAU (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel reist am Samstag zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau. Bei dem Arbeitsbesuch (ab 12.30 Uhr deutscher Zeit) sollen vor allem die Krisenherde in Libyen und Syrien sowie der Iran-Konflikt im Fokus stehen. Russland und Deutschland sind sich einig, möglichst das Atomabkommen mit dem Iran zu erhalten. US-Präsident Donald Trump hatte die Vereinbarung, die den Iran an der Entwicklung von Atomwaffen hindern soll, einseitig aufgekündigt.

Frankreichs Premier will Vorschläge zu Rentenreform präsentieren

PARIS (dpa) - Frankreichs Premierminister Édouard Philippe will am Samstag schriftliche Vorschläge zur geplanten Rentenreform vorlegen. Diese könnten eine Grundlage für einen Kompromiss mit den Sozialpartnern bilden, kündigte Philippe am Freitagabend an. Französische Gewerkschaften riefen indes erneut zu Demonstrationen auf. In mehreren französischen Städten werden am Samstag Proteste erwartet.

Taiwaner wählen Präsidenten und Parlament - Tsai in Umfragen vorn

TAIPEH (dpa) - Die Taiwaner sind an diesem Samstag aufgerufen, ihren künftigen Präsidenten und ein neues Parlament zu wählen. In den letzten Umfragen lag die chinakritische Amtsinhaberin Tsai Ing-wen (63) von der Fortschrittspartei (DPP) deutlich vorn. Ihr wichtigster Herausforderer ist der 62-jährige Han Kuo-yu (62) von der größten Oppositionspartei Kuomintang, der für eine stärkere Annäherung an China eintritt.

Deutsche Handballer vor EM-Topspiel gegen Spanien

TRONDHEIM (dpa) - Die deutschen Handballer treffen am Samstag (18.15 Uhr/ARD) in ihrem zweiten Spiel bei der Europameisterschaft auf Titelverteidiger Spanien. Im ersten Topspiel des Turniers stehen Bundestrainer Christian Prokop alle Spieler zur Verfügung. Für die DHB-Auswahl geht es in dem Handball-Klassiker in Trondheim vermutlich bereits um wichtige Punkte für die Hauptrunde.

Weltcup in Oberhof: Biathletinnen mit Herrmann als Schlussläuferin

OBERHOF (dpa) - Die deutschen Biathletinnen und Biathleten hoffen beim Heim-Weltcup am Samstag in den beiden Staffelrennen auf die nächsten Podestplätze. Die Damen gehen mit Vanessa Hinz, Janina Hettich, Maren Hammerschmidt und der Sprint-Zweiten Denise Herrmann als Schlussläuferin ins Rennen (12.00 Uhr/ARD und Eurosport).