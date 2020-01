Das bringt der Samstag

Von: Redaktion DER FARANG | 04.01.20

Grüne in Österreich entscheiden über Koalition mit ÖVP

SALZBURG (dpa) - Der Bundeskongress der österreichischen Grünen stimmt am Samstag in Salzburg über den Eintritt in eine Koalitionsregierung mit der konservativen ÖVP ab. Die Verhandlungsteams der beiden Parteien hatten sich am Mittwochabend auf ein Regierungsprogramm geeinigt - ohne die Zustimmung des Bundeskongresses können die Grünen allerdings nicht in die Regierung eintreten. Ein Votum für das Regierungspaket gilt als höchstwahrscheinlich, auch wenn die Grünen dabei akzeptieren müssen, dass sich die ÖVP vor allem beim Anti-Migrationskurs durchgesetzt hat.

Weltgrößte Brieftaubenmesse startet in Dortmund

DORTMUND (dpa) - Tausende Tauben-Fans aus aller Welt treffen sich am Wochenende in Dortmund. Zu der zweitägigen internationalen Brieftauben-Messe werden rund 200 Aussteller aus Europa und Asien erwartet, wie der veranstaltende Verband Deutscher Brieftaubenzüchter mitteilte. Man rechne mit mindestens 12.000 Besuchern bei der laut Organisatoren weltgrößten Messe dieser Art. In Boomzeiten gab es dem Verband zufolge bundesweit mehr als Hunderttausend Brieftaubenzüchter, derzeit seien es rund 30.000.

FC Bayern reist ins Trainingslager nach Katar

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München bereitet sich auch in diesem Winter wieder in Katar auf die Bundesliga-Rückrunde vor. Trainer Hansi Flick reist am Samstag (9.00 Uhr) mit 26 Spielern nach Doha. Das Trainingscamp des deutschen Rekordmeisters im Gastgeberland der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 dauert bis zum kommenden Freitag.

Deutsche Handballer testen gegen Island für die EM

MANNHEIM (dpa) - Mit einem Sieg im Test-Länderspiel gegen Island wollen sich Deutschlands Handballer weiteres Selbstvertrauen für die Europameisterschaft holen. In der Partie am Samstag (17.20 Uhr/ZDF) in Mannheim geht es für das nach etlichen Ausfällen neu zusammengestellte Team von Bundestrainer Christian Prokop in erster Linie um den Feinschliff von Abläufen im Spiel.

Dritter Tournee-Akt am Bergisel: Skispringer Geiger ist Mitfavorit

INNSBRUCK (dpa) - Skispringer Karl Geiger kann auf der dritten Station der Vierschanzentournee einen großen Schritt in Richtung Gesamtsieg machen. Der 26 Jahre alte Allgäuer ist am Samstag (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) einer der Mitfavoriten auf der tückischen Bergisel-Schanze in Tirol. Um seine Chancen für das große Finale in Bischofshofen am 6. Januar zu verbessern, müsste Geiger den Rückstand von 6,3 Punkten auf den japanischen Gesamtführenden Ryoyu Kobayashi verkürzen. Auch Markus Eisenbichler, Constantin Schmid und Stephan Leyhe haben gute Chancen auf eine Top-Platzierung.