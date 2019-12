Von: Redaktion DER FARANG | 28.12.19

Verkauf von Silvesterfeuerwerk startet

BERLIN (dpa) - Kurz vor dem Jahreswechsel beginnt am Samstag in Deutschland der Verkauf von Raketen und Böllern. Dieses Kleinfeuerwerk darf laut der ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz nur an den letzten drei Werktagen des Jahres verkauft werden. Da einer der gesetzlich vorgesehenen Verkaufstage in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, beginnt der Verkauf bereits am 28. Dezember.

Bundesweite Sternsinger-Aktion startet in Osnabrück

OSNABRÜCK (dpa) - Die diesjährige Sternsinger-Aktion der katholischen Kirche startet am Samstag (11.15 Uhr) in Osnabrück. Zu dem bundesweiten Eröffnungsfest werden nach Angaben der Kirche etwa 2000 Sternsinger sowie 500 Begleiterinnen und Begleiter erwartet. Die Spendenaktion des Kindermissionswerks «Die Sternsinger» steht dieses Mal unter dem Motto «Frieden! Libanon und weltweit».

Trauertag in Kasachstan nach Flugzeugabsturz mit zwölf Toten

ALMATY (dpa) - Nach dem Flugzeugabsturz am Airport von Almaty hat die zentralasiatische Republik Kasachstan einen nationalen Tag der Trauer angesetzt. Die Regierung in dem Land an der Grenze zu China forderte die Medien zum Verzicht auf jede Form von Unterhaltungsprogrammen am Samstag auf, wie kasachische Medien berichteten. Bei dem Absturz der Passagiermaschine vom Typ Fokker-100 waren am Freitag mindestens zwölf Menschen gestorben. Die Mehrheit der fast 100 Menschen an Bord der Maschine der kasachischen Fluggesellschaft Bek Air überlebte das Unglück.

Qualifikation für Vierschanzentournee beginnt

OBERSTDORF (dpa) - In Oberstdorf beginnt die Vierschanzentournee der Skispringer mit der Qualifikation. Gleich zwölf deutsche Athleten wollen am Samstag die erste Hürde nehmen und im ersten Tournee-Einzel am Sonntag mit dabei sein. Als deutscher Top-Springer gilt Karl Geiger, der in jedem Wettkampf bislang eine Platzierung unter den ersten Sieben geschafft hat.