Von: Redaktion DER FARANG | 21.12.19

Bahnstreik in Frankreich wird fortgesetzt

PARIS (dpa) - Bahnreisende müssen in Frankreich auch am Samstag wieder mit Behinderungen rechnen. Wie die staatliche Bahngesellschaft SNCF mitteilte, gibt es Ausfälle bei Regional- und Fernverbindungen. Auch bei Verbindungen von und nach Deutschland gibt es Einschränkungen.

Tirol startet Winter-Fahrverbote an Wochenenden und Feiertagen

INNSBRUCK (dpa) - Autofahrer müssen auf Fahrten im österreichischen Bundesland Tirol wieder regionale Streckenverbote beachten. Pünktlich zum Beginn der Weihnachtsferien will die Landesregierung so dafür sorgen, dass die Autofahrer möglichst lange auf der Autobahn bleiben und kleine Dörfer auf Ausweichstrecken vom Verkehr verschont werden.

Klopp peilt mit Liverpool ersten Titel bei Club-Weltmeisterschaft an

DOHA (dpa) - Der englische Fußball-Traditionsclub FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp hofft am Samstag (18.30 Uhr/DAZN) auf den ersten Gewinn der Club-Weltmeisterschaft. Im Finale trifft der Gewinner der Champions League in der katarischen Hauptstadt Doha auf Flamengo Rio de Janeiro. Die Brasilianer mit den früheren Bundesliga-Stars Diego und Rafinha holten sich in diesem Jahr die Copa Libertadores, das südamerikanische Pendant zur europäischen Königsklasse.

Leipzig oder Gladbach: Bundesliga-Herbstmeister gesucht

BERLIN (dpa) - Am letzten Hinrunden-Spieltag der Fußball-Bundesliga entscheidet sich am Samstag, ob der inoffizielle Titel des Herbstmeisters an RB Leipzig oder Borussia Mönchengladbach geht. Mit einem Sieg gegen den FC Augsburg am Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) wäre Rang eins den Leipzigern praktisch sicher, weil die punktgleichen Gladbacher vor dem Gastspiel am Abend (18.30 Uhr/Sky) bei Hertha BSC die wesentlich schlechtere Tordifferenz haben.

Biathleten in der Verfolgung gefordert - Dreßen und Ferstl in Gröden

BERLIN (dpa) - Die deutschen Biathleten wollen in Le Grand-Bornand weiter erfolgreich sein. In den Verfolgungsrennen am Samstag wird Sprint-Sieger Benedikt Doll gejagt, Denise Herrmann startet im Frauen-Rennen als Fünfte. Bei der Abfahrt in Gröden ist Thomas Dreßen nach seinem dritten Platz im Super-G neben dem im Training starken Josef Ferstl der aussichtsreichste deutsche Kandidat für einen vorderen Platz.

Nächster Sherrock-Auftritt bei Darts-WM - Runde zwei gegen Suljovic

LONDON (dpa) - Nach ihrem historischen ersten Sieg will Fallon Sherrock bei der Darts-WM in London für eine weitere Überraschung sorgen. Die 25 Jahre alte Engländerin trifft am Samstagabend (22.00 Uhr/Sport1 und DAZN) auf den Österreicher Mensur Suljovic, der als Elfter der Weltrangliste klarer Favorit ist. Sherrock hatte am Dienstagabend Landsmann Ted Evetts mit 3:2 geschlagen und somit für den ersten Sieg einer Frau über einen Mann bei einer Darts-WM gesorgt.