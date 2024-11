Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.11.24 | Überblick

SPD-Führung stellt sich scharfer Kritik der Jusos

HALLE AN DER SAALE: Die SPD-Führung stellt sich am Samstag auf dem Juso-Bundeskongress der scharfen Kritik des Jugendverbands am Umgang mit der Kanzlerkandidatur. Der Juso-Vorsitzende Philipp Türmer hatte am Freitag zum Auftakt der Konferenz den Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil die Führungsfähigkeit abgesprochen. Esken redet nun am Nachmittag (13.00 Uhr) auf dem Kongress. Außerdem werden Generalsekretär Matthias Miersch (17.00 Uhr) und der stellvertretende Parteivorsitzende und Arbeitsminister Hubertus Heil (10.30 Uhr) in Halle erwartet.

Straßburg gedenkt Befreiung von der deutschen Besatzung

STRAßBURG: Die Elsassmetropole Straßburg gedenkt am Samstag (11.30 Uhr) der Befreiung von der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg vor 80 Jahren. Das Gedenken startet mit einer Kranzniederlegung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Denkmal von General Jacques-Philippe Leclerc vor dem Rathaus. Für Deutschland ist Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger bei der Gedenkfeier dabei. Macron will zudem eine Rede an der Straßburger Universität halten, bei der es nach Angaben aus dem Elyséepalast auch um die deutsch-französische Versöhnung und den Frieden in Europa gehen soll.

llzer gibt Debüt gegen RB Leipzig - BVB empfängt Freiburg

BERLIN: Die TSG Hoffenheim setzt nach dem Trainerwechsel auf eine Trendwende in der Fußball-Bundesliga. Für den neuen Chefcoach Christian Ilzer könnte sein Debüt am elften Spieltag aber kaum schwerer ausfallen. Gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig ist der Rang-15. am Samstag (15.30 Uhr/Sky) trotz Heimvorteils nur Außenseiter. Im Top-Spiel am Abend empfängt Eintracht Frankfurt den SV Werder Bremen (18.30 Uhr/Sky).

Der Kampf um die besten Vegas-Startplätze

LAS VEGAS: In der Formel 1 steht am frühen deutschen Samstagmorgen (7.00 Uhr/Sky und RTL) die Qualifikation für den womöglich alles entscheidenden Großen Preis von Las Vegas am. Vor einem Jahr beim Comeback der Motorsport-Königsklasse im US-Bundesstaat Nevada hatte Verstappen im Red Bull den dritten Platz in der Qualifikation geholt, das Rennen tags darauf gewonnen.