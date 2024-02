Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 10.02.24 | Überblick

Bayer gegen Bayern: Bundesliga-Gipfeltreffen am 21. Spieltag

BERLIN: Das mit Spannung erwartete Topspiel der Fußball-Bundesliga zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München stößt an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) auch international auf großes Interesse. Sollten die in dieser Saison noch ungeschlagenen Leverkusener gegen die Bayern gewinnen, würde der Vorsprung des Tabellenführers auf den einzig verbliebenen Verfolger am 21. Spieltag auf fünf Punkte angewachsen.

Letzter Tag der Wassersprung-WM: Lube/Rother sind Hoffnungsträger

DOHA: Bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Katar liegen die deutschen Hoffnungen am letzten Tag der Wassersprung-Entscheidungen auf Alexander Lube und Jana Lisa Rother. Das Duo geht am Samstag (11.30 Uhr) in der nichtolympischen Mixed-Entscheidung im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett an den Start. Es ist gleichzeitig die letzte Möglichkeit für das Wassersprung-Team des Deutschen Schwimm-Verbandes auf Edelmetall.

Biathleten hoffen auf Medaillen im WM-Sprint in Nove Mesto

NOVE MESTO: Nach drei Sprintsiegen in diesem Winter hoffen die deutschen Biathleten im WM-Rennen über zehn Kilometer auf eine Medaille. Im tschechischen Nove Mesto gehört Ex-Weltmeister Benedikt Doll am Samstag (17.05 Uhr/ARD und Eurosport) nach seinen beiden Erfolgen zum Kreis der Kandidaten auf die vordersten Plätze. Favoriten sind in der ersten WM-Einzelentscheidung der Männer aber die Norweger um Titelverteidiger Johannes Thingnes Bö.