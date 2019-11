Von: Redaktion DER FARANG | 23.11.19

CDU-Parteitag entscheidet über Urwahl - Söder spricht in Leipzig

LEIPZIG (dpa) - Die CDU stimmt am Samstag bei der Fortsetzung ihres Leipziger Parteitags über eine Urwahl zur Kanzlerkandidatur ab. Vor allem die Junge Union fordert, dass es vor der nächsten Bundestagswahl eine Urabstimmung über die Kanzlerkandidatur gibt. Die Parteispitze um CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer lehnt diesen und ähnliche Anträge ab. Als Gastredner wird am Samstag Markus Söder erwartet, der Vorsitzende der Schwesterpartei CSU.

Papst Franziskus beginnt Besuch in Japan

BANGKOK/TOKIO (dpa) - Papst Franziskus beginnt seinen Besuch in Japan. Nach der Abschiedszeremonie in Thailand fliegt er am Samstag nach Tokio. Im Mittelpunkt der Reise steht eine Botschaft gegen Atomwaffen, die das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag in Nagasaki an die Welt richten will. Die Stadt wurde wie Hiroshima im Zweiten Weltkrieg durch eine Atombombe verwüstet, Zehntausende Menschen waren innerhalb weniger Sekunden tot. Nach einer Messe im Baseballstadion von Nagasaki fliegt der Papst nach Hiroshima weiter.

Maas bei G20-Außenministertreffen - Gespräch mit Cavusoglu geplant

NAGOYA (dpa) - Die Außenminister führender Wirtschaftsmächte beraten am Samstag im japanischen Nagoya bei einem G20-Treffen über Freihandel und die Afrika-Politik. Bundesaußenminister Heiko Maas will die Konferenz nutzen, um mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu über die Verhaftung eines türkischen Anwalts der deutschen Botschaft in Ankara zu sprechen.

Tausende wollen in Hannover für Pressefreiheit demonstrieren

HANNOVER (dpa) - Rund 2.000 Menschen wollen am Samstag (13.30 Uhr) in Hannover für Pressefreiheit und gegen die Bedrohung von Journalisten demonstrieren. Auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) und Hannovers neuer Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) wollen bei der Kundgebung des Bündnisses «bunt statt braun» reden. Anlass ist eine von der rechtsextremen NPD angekündigte Demonstration gegen kritische Journalisten. Ob diese Demo mit rund 100 erwarteten Teilnehmern tatsächlich stattfinden darf, war bis zuletzt Gegenstand einer gerichtlichen Auseinandersetzung.

DNA-Massentest zu 23 Jahre altem Mordfall beginnt in NRW

GREVENBROICH (dpa) - In Nordrhein-Westfalen beginnt am Samstag (10.00 Uhr) ein neuer DNA-Massentest im Mordfall Claudia Ruf. Die Polizei hat 800 Männer, die zum Tatzeitpunkt zwischen 14 und 70 Jahre alt waren, eingeladen, eine Speichelprobe abzugeben. Mit dem Test hoffen die Ermittler, den Mörder 23 Jahre nach der Tat zu enttarnen. Die elfjährige Schülerin Claudia Ruf war im Mai 1996 in Grevenbroich entführt, vergewaltigt und ermordet worden. Ihre Leiche wurde 70 Kilometer entfernt in Euskirchen bei Bonn auf einem Feldweg gefunden.

Mario Adorf wird als Stargast beim Filmfest in Braunschweig gefeiert

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Als Höhepunkt des Filmfests in Braunschweig wird der Schauspieler Mario Adorf am Samstag (19.00 Uhr) ausgezeichnet. Der 89-Jährige bekommt im Großen Haus des Staatstheaters den Filmpreis «Europa». Die Festivalmacher ehren ihn damit für seine herausragenden darstellerischen Leistungen und Verdienste um die europäische Filmkultur. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. Im vergangenen Jahr hatte die französische Schauspielerin Sandrine Bonnaire den Preis erhalten.

Gisdol-Debüt in Leipzig - Gladbach bei Union Berlin zu Gast

BERLIN (dpa) - Markus Gisdol gibt am Samstag sein Debüt als Trainer des Tabellenvorletzten 1. FC Köln, der am zwölften Spieltag der Fußball-Bundesliga ab 18.30 Uhr beim zuletzt so stark aufspielenden Spitzenclub RB Leipzig zu Gast ist. Borussia Mönchengladbach tritt um 15.30 Uhr beim Neuling 1. FC Union Berlin an. Meister FC Bayern München bekommt es auswärts mit Fortuna Düsseldorf zu tun. Außerdem empfängt Werder Bremen den FC Schalke 04; dazu treffen Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg aufeinander.

Eisenbichler startet im Team-Springen - Prominente Rodlerinnen fehlen

BERLIN (dpa) - Die Wintersport-Saison geht am Wochenende so richtig los. Die Skispringer um den dreifachen Seefeld-Weltmeister Markus Eisenbichler steigen mit einem Teamwettbewerb im polnischen Wisla in die Weltcup-Serie ein. Auch für die Rodler um die Doppelsitzer-Duos Toni Eggert/Sascha Benecken und Tobias Wendl/Tobias Arlt beginnt am Samstag die Weltcupserie. Fehlen werden dem deutschen Team Natalie Geisenberger und Dajana Eitberger wegen Babypausen. Auch im Slalom der Alpin-Damen und im Eisschnelllauf finden am Samstag Rennen statt.

Skatverband tagt in Altenburg - Benefiz-Turnier zum Auftakt

ALTENBURG (dpa) - Über die Jugendarbeit und den Einsatz neuer Medien im Spielbetrieb beraten Vertreter des Skatsports am Wochenende in Altenburg. Die Teilnehmer aus ganz Deutschland konnten sich schon am Freitagabend bei einem Benefiz-Turnier auf den Verbandstag einstimmen. Die Beratungen selbst beginnen am Samstag (10.00 Uhr). In Altenburg wurde das Skatspiel, das inzwischen als immaterielles Kulturerbe anerkannt ist, vor mehr als 200 Jahren erfunden.