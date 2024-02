Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 03.02.24 | Überblick

Wieder Demos gegen rechts - 100.000 Menschen am Bundestag erwartet

BERLIN: Bundesweit werden auch an diesem Samstag Massenproteste gegen rechts erwartet - darunter Großdemonstrationen in Berlin und Dresden. Allein zur Aktion «Wir sind die Brandmauer» am Reichstagsgebäude in Berlin (ab 13.00 Uhr) sind 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet, wie die Polizei mitteilte. Unter dem Motto «Hand in Hand» ist eine Menschenkette um den Bundestag geplant.

Außenminister der EU-Staaten beraten über Beziehungen zur Türkei

BRÜSSEL: Außenministerinnen und Außenminister aus den EU-Staaten wollen an diesem Samstag in Brüssel über die Beziehungen der Europäischen Union zur Türkei und zu afrikanischen Ländern beraten. Im Mittelpunkt des informellen Treffens steht die Frage, ob und wie Partnerschaften weiter ausgebaut werden können. Zudem soll es vor dem Hintergrund der Gipfelbeschlüsse vom Donnerstag einen Gedankenaustausch über die weitere Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine geben.

Regierungskrise in Nordirland soll nach zwei Jahren enden

BELFAST: Die britische Provinz Nordirland soll nach genau zwei Jahren politischer Krise am Samstag eine neue Regierung erhalten. Mit Michelle O'Neill von der Partei Sinn Fein wird dann aller Voraussicht nach erstmals eine katholische Politikerin zur Regierungschefin der früheren Bürgerkriegsregion gewählt. Die Partei strebt eine Wiedervereinigung mit dem EU-Mitglied Irland an. Der größten protestantischen Partei DUP, die für die politische Union mit Großbritannien eintritt, steht das Amt des gleichberechtigten Vizeregierungschefs zu.

Kampf um die Spitze: Leverkusen in Darmstadt, Bayern gegen Gladbach

BERLIN: Im Kampf um die Bundesliga-Spitze gastiert Tabellenführer Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Schlusslicht SV Darmstadt 98. Rekordmeister Bayern München, der nur zwei Zähler hinter dem Spitzenreiter liegt, spielt zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach.

Freiwasserschwimmerin Beck will wieder Weltmeisterin werden

DOHA: Bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Katar will Leonie Beck ihren Titel im Freiwasser verteidigen. Die 26-Jährige zählt an diesem Samstag (08.30 Uhr/MEZ) im Hafen von Doha zu den Topfavoritinnen. Anders als viele ihrer Konkurrentinnen kann Beck das Rennen über zehn Kilometer mit etwas weniger Druck angehen. Sie ist bereits für die Sommerspiele in Paris qualifiziert.

Davis-Cup-Team fehlen zwei Siege zum Erfolg in Ungarn

TATABÁNYA: Den deutschen Tennis-Herren fehlen im Davis-Cup-Auswärtsspiel in Ungarn zwei Siege zum Einzug in die Gruppenphase. Nach dem Auftakt am Freitag in Tatabánya steht es 1:1. Am Samstag (13.00 Uhr/DAZN und TennisChannel) steht zunächst das Doppel mit Tim Pütz und Kevin Krawietz an. Anschließend trifft Struff auf die ungarische Nummer eins Fabian Marozsan, ehe es Dominik Koepfer mit Marton Fucsovics zu tun bekommt.