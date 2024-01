Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.01.24 | Überblick

Großdemos gegen rechts in vielen deutschen Städten

HANNOVER: Am Wochenende werden deutschlandweit erneut Zehntausende Menschen bei Demonstrationen gegen rechts und für die Demokratie erwartet. Bei einer Kundgebung in Hannover am Samstag (14.00 Uhr) gehen die Veranstalter von deutlich mehr als 10.000 Teilnehmern aus. Als Redner werden Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der frühere Bundespräsident Christian Wulff (CDU) und die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Yasmin Fahimi, erwartet.

Werteunion will Weg für Maaßen-Partei frei machen

ERFURT: Die Werteunion will bei einer Mitgliederversammlung am Samstag (11.00 Uhr) in Erfurt über erste Schritte für eine Parteigründung entscheiden. Einige hundert Mitglieder der sehr konservativen Vereinigung werden dazu nach Angaben eines Sprechers erwartet. Der Vorsitzende der Werteunion, Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, hatte die Parteigründung und damit eine Abkehr von CDU/CSU Anfang Januar in Aussicht gestellt.

Erneut Traktoren-Kundgebung in Berlin - Demo für Öko-Landwirtschaft

BERLIN: Am Samstag werden erneut zahlreiche Traktoren zu einer Demonstration in Berlin erwartet. Zum Protest ab 10.30 Uhr hat dieses Mal das Bündnis «Wir haben es satt» aufgerufen. Das Bündnis setzt sich für eine ökologischere Landwirtschaft ein. Demonstriert wird unter dem Motto «Gutes Essen braucht Zukunft! - für eine gentechnikfreie, bäuerliche und umweltverträgliche Landwirtschaft!».

Deutscher Filmball nach drei Jahren Pause zurück in München

MÜNCHEN: Nach drei Jahren Pause trifft sich die Prominenz der deutschen Filmbranche am Samstag (ab 19.00 Uhr) wieder zum Deutschen Filmball. Die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (Spio) lädt ins Münchner Luxushotel «Bayerischer Hof» ein. Dort werden als Gäste beim 48. Filmball unter anderem die Schauspielerinnen Veronica Ferres und Uschi Glas sowie die Schauspieler Matthias Schweighöfer und Jan Josef Liefers erwartet.

Salzkammergut in Österreich eröffnet Kulturhauptstadt-Jahr

BAD ISCHL: Mit Massen-Jodeln und einem Auftritt von Conchita Wurst beginnt die österreichische Alpenregion Salzkammergut am Samstagabend ihr Jahr als Europäische Kulturhauptstadt des Jahres 2024. Ort der Eröffnungszeremonie ist der einstige kaiserliche Urlaubsort Bad Ischl, die «Bannerstadt» unter den insgesamt 23 Gemeinden, die das Projekt Salzkammergut 2024 ausrichten.

Handballer wollen Österreich erste EM-Niederlage zufügen

KÖLN: Deutschlands Handballer wollen mit einem Sieg im Prestigeduell mit Österreich den nächsten Schritt in Richtung EM-Halbfinale gehen. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason trifft an diesem Samstag (20.30 Uhr/ARD und Dyn) in der Kölner Lanxess Arena auf die noch ungeschlagene ÖHB-Auswahl. Vor dem zweiten Hauptrunden-Spieltag liegt Deutschland in seiner Sechser-Gruppe auf Rang vier.

Bundesliga-Spitzenspiel steigt in Leipzig

LEIPZIG: Zum Spitzenspiel des 18. Spieltags der Fußball-Bundesliga treten am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in Leipzig der Tabellenvierte RB und Spitzenreiter Bayer Leverkusen gegeneinander an. Die Werkself kann mit einem Sieg den Vorsprung auf den FC Bayern auf Rang zwei zunächst auf sieben Punkte ausbauen - allerdings sind die Münchner mit einem Spiel im Rückstand und bestreiten ihren Rückrundenauftakt am Sonntag daheim gegen den SV Werder Bremen.

Alexander Zverev kämpft in Melbourne um Einzug ins Achtelfinale

MELBOURNE: Alexander Zverev kämpft bei den Australian Open an diesem Samstag um den Einzug ins Achtelfinale. Der Tennis-Olympiasieger trifft in Melbourne im zweiten Spiel der Night Session (9.00 Uhr, MEZ/Eurosport) auf den Amerikaner Alex Michelsen. Zuvor spielen in der Rod Laver Arena die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek und die Tschechin Linda Noskova gegeneinander. Zverev ist beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison der letzte verbliebene Deutsche.

Ski-Ass Dreßen gibt Abschiedsrennen bei Hahnenkamm-Abfahrt

KITZBÜHEL: Der einstige deutsche Top-Abfahrer Thomas Dreßen verabschiedet sich auf der Streif in Kitzbühel an diesem Samstag (11.30 Uhr/ARD und Eurosport) vom aktiven Skirennsport. Der Oberbayer wird sich ein letztes Mal auf die berühmte Hahnenkamm-Strecke wagen, ehe er wegen der Folgen seiner Verletzungen und Operationen die Laufbahn beendet

DSV-Biathleten wollen bei den Mixed-Rennen gute Rolle spielen

ANTHOLZ: Nach einem ordentlichen Auftakt bei der Generalprobe für die Biathlon-Weltmeisterschaft und sechs Top-Ten-Platzierungen in den beiden Einzelrennen stehen für die deutschen Athleten die Mixed-Wettbewerbe im italienischen Antholz an. Zunächst wartet am Samstag (12.55 Uhr/ARD und Eurosport) die Single-Mixed-Staffel, ehe ab 14.45 Uhr die Team-Mixed-Staffel auf dem Programm steht.