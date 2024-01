Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.01.24 | Überblick

Taiwan wählt neuen Präsidenten und neues Parlament

TAIPEH: Die Menschen im ostasiatischen Inselstaat Taiwan wählen an diesem Samstag einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament. Der Wahlausgang wird auch darüber entscheiden, wie sich die angespannte Beziehung zum mächtigen Nachbarland China weiterentwickelt.

Bundesliga: Tabellenführer Leverkusen und BVB gefordert

BERLIN: Tabellenführer Bayer Leverkusen startet an diesem Samstag ins neue Jahr der Fußball-Bundesliga. Das Team von Trainer Xabi Alonso spielt am Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg. Zur selben Zeit gibt Timo Schultz sein Pflichtspieldebüt als neuer Trainer des 1. FC Köln in der Partie gegen den 1. FC Heidenheim. Gefordert sind zudem Pokalsieger RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt, der 1. FC Union Berlin beim SC Freiburg und der FSV Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg. Im Topspiel am Abend (18.30 Uhr/alle Sky) spielt Borussia Dortmund bei Darmstadt 98.

Afrika-Cup startet: Gastgeber Elfenbeinküste trifft auf Guinea-Bissau

ABIDJAN: An diesen Samstag beginnt der Afrika-Cup mit dem Auftaktspiel von Gastgeber Elfenbeinküste gegen Guinea-Bissau. Die Partie findet um 21.00 Uhr im Stade Olympique Alassane Ouattara von Abidjan statt. Zu den Favoriten der 34. Auflage des afrikanischen Fußball-Kontinental-Turniers werden vor allem Titelverteidiger Senegal und Endspielgegner Ägypten gerechnet, aber auch Marokko als Halbfinalist der WM Ende 2022 in Katar.