Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.01.24 | Überblick

CSU-Klausur startet mit Söder und von der Leyen

SEEON: Zum Auftakt ihrer dreitägigen Winterklausur erwarten die CSU-Bundestagsabgeordneten am Samstag (13.00 Uhr) ihren Parteichef Markus Söder im oberbayerischen Kloster Seeon. Es ist davon auszugehen, dass der bayerische Ministerpräsident zunächst in einer Grundsatzrede auf die aktuelle politische Lage im Bund eingeht. Im Fokus dürfte dabei einmal mehr die massive Kritik der Union an der Arbeit der Bundesregierung stehen.

FDP-Jahresauftakt in Krisenzeiten - Dreikönigstreffen der Liberalen

STUTTGART: Wenige Tage nach dem sehr knappen Votum der FDP-Mitglieder für einen Verbleib in der Ampel kommen die Liberalen am Samstag (11.00 Uhr) zu ihrem traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart zusammen. Unter anderem werden der Bundesvorsitzende Christian Lindner und Generalsekretär Bijan Djir-Sarai in der Stuttgarter Staatsoper sprechen.

EM-Generalprobe: Handballer mit zweitem Test gegen Portugal

KIEL: Vier Tage vor dem Auftakt in die Heim-EM bestreiten Deutschlands Handballer ihr letztes Testspiel. Zum Abschluss des Vorbereitungslehrgangs im Norden trifft die Auswahl des Deutschen Handballbundes am Samstag (18.00 Uhr/ARD) erneut auf Portugal. Das erste Duell mit den Südeuropäern hatte das DHB-Team am Donnerstag mit 34:33 gewonnen.

Vierschanzentournee endet mit Springen in Bischofshofen

BISCHOFSHOFEN: Die 72. Vierschanzentournee der Skispringer endet mit dem vierten Wettbewerb in Bischofshofen. Am Samstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) haben der Japaner Ryoyu Kobayashi sowie Andreas Wellinger aus Deutschland die besten Chancen auf den Gesamtsieg

Gejagter Doll und Jägerin Preuß: Gute Ausgangslage für Biathleten

OBERHOF: Nach dem starken Auftakt und zwei Podestplätzen durch Benedikt Doll und Franziska Preuß beim Heim-Weltcup in Oberhof wollen die deutschen Biathleten in den beiden Verfolgungen am Samstag (12.25 Uhr/Samstag) nachlegen. Sprintsieger Doll geht im Rennen über 12,5 Kilometer mit einem Vorsprung von zwei Sekunden auf den Norweger Sturla Holm Laegreid auf die Strecke. Auch der Teamkollege des deutschen Routiniers, Johannes Kühn, befindet sich als Fünfter mit einem Abstand von einer halben Minute noch in Lauerstellung.

United Cup: Zverev und Kerber im Halbfinale gegen Australien

SYDNEY: Das deutsche Tennis-Team mit Angelique Kerber und Alexander Zverev kämpft beim United Cup an diesem Samstag (7.30 Uhr) um den Einzug ins Endspiel. Die deutsche Mannschaft bekommt es in Sydney im Halbfinale mit Gastgeber Australien zu tun. Zunächst trifft Kerber auf Ajla Tomljanovic. Danach spielt der in diesem Jahr noch ungeschlagene Zverev gegen Alex de Minaur. Die Entscheidung könnte dann wie schon beim Viertelfinalsieg gegen Griechenland im Mixed-Doppel fallen.