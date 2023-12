Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.12.23 | Überblick

Beim United Cup: Kerber gibt Tennis-Comeback nach Babypause

SYDNEY: Tennisspielerin Angelique Kerber bestreitet an diesem Samstag ihr erstes offizielles Match nach 18-monatiger Babypause. Die 35-Jährige trifft beim United Cup im australischen Sydney auf die Italienerin Jasmine Paolini (7.30 Uhr MEZ). Anschließend tritt für Deutschland beim gemischten Team-Wettbewerb Olympiasieger Alexander Zverev gegen Lorenzo Sonego an. Für das abschließende Mixed-Doppel sind Laura Siegemund und Maximilian Marterer gemeldet, die spielen gegen Angelica Moratelli/Flavio Cobolli. Im zweiten Duell der Vorrundengruppe D trifft das deutsche Team am Neujahrstag auf Frankreich.

Skispringerinnen starten erste Two-Nights-Tour

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Die Skispringerinnen starten erstmals bei der sogenannten Two Nights Tour. Am Samstag (17.45 Uhr/ARD und Eurosport) steht der erste Wettbewerb in Garmisch-Partenkirchen auf dem Programm. Die Frauen um die dreimalige Weltmeisterin Katharina Schmid, früher Althaus, drängen seit Jahren auf die Einführung einer Vierschanzentournee für Frauen und bekommen nun zumindest zwei der vier üblichen Stationen. Bei der Two Nights Tour wird nach dem Auftakt auch ein Neujahrsspringen in Oberstdorf ausgetragen.