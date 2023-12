Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.12.23 | Überblick

Staatstrauer in Tschechien nach Bluttat an Prager Karls-Universität

PRAG: Nach der Schusswaffenangriff an der Prager Karls-Universität gedenkt Tschechien mit einer eintägigen Staatstrauer der Toten und Verletzten. Das hatte die liberalkonservative Regierung beschlossen. Die Fahnen an öffentlichen Gebäuden sind an diesem Samstag im ganzen Land auf halbmast gesetzt. Zur Mittagsstunde werden die Glocken läuten. Die meisten Advents- und Kulturveranstaltungen sind abgesagt worden. Der Prager Erzbischof Jan Graubner wird im Veitsdom auf dem Hradschin ab 11.00 Uhr einen Trauergottesdienst abhalten.

Piloten wollen Lufthansa-Tochter Discover bestreiken

FRANKFURT/MAIN: Einen Tag vor Weihnachten wollen die Piloten beim Lufthansa-Ferienflieger Discover Airlines streiken. Die Vereinigung Cockpit hat dazu aufgerufen, an diesem Samstag alle Abflüge aus Deutschland zwischen 08.00 und 13.00 Uhr zu bestreiken. Die Fluggesellschaft hatte angekündigt, möglichst für alle Passagiere eine alternative Reisemöglichkeit zu organisieren.

Pietreczko spielt bei Darts-WM um Einzug in die dritte Runde

LONDON: Ricardo Pietreczko will am letzten Tag vor der Weihnachtspause das Ticket für die dritte Runde bei der Darts-Weltmeisterschaft in London lösen. Der 29 Jahre alte Nürnberger mit dem Spitznamen Pikachu bekommt es am Samstag (14.30 Uhr/DAZN und Sport1) mit dem Engländer Callan Rydz zu tun. Pietreczko ist nach seinem starken Jahr 2023 leichter Favorit, obwohl Rydz in der Weltrangliste besser platziert ist.