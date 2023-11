Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.11.23 | Überblick

Nach Explosion: Zweiter «Starship»-Test geplant

BROWNSVILLE: Rund ein halbes Jahr nach der Explosion des größten jemals gebauten Raketensystems der Raumfahrtgeschichte bei einem Testflug soll am Samstag (ab 14.00 Uhr MEZ) der nächste Versuch gestartet werden. Der zweite Teststart war ursprünglich für Freitag angesetzt gewesen, wurde dann aber auf Samstag verschoben. Elon Musk, Chef des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX, gab an, es müsse zuvor noch eine Antriebseinheit an einer Steuerfläche ausgetauscht werden.

Südwest-CDU vor Machtwechsel - Hagel folgt auf Strobl

Reutlingen (dpa/lsw) - Nach zwölf Jahren im Amt zieht sich Thomas Strobl von der Spitze der CDU in Baden-Württemberg zurück. Am Samstag soll Fraktionschef Manuel Hagel beim Landesparteitag in Reutlingen (ab 9.30 Uhr) als sein Nachfolger gewählt werden. Als Gast wird CDU-Bundeschef Friedrich Merz erwartet. Hagel gilt derzeit als Hoffnungsträger im Landesverband - und als aussichtsreichster Anwärter für die CDU-Spitzenkandidatur zur Landtagswahl im Jahr 2026.

Nagelsmanns DFB-Auswahl trifft in Berlin auf die Türkei

BERLIN: Im dritten Spiel mit Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Samstag (20.45 Uhr/RTL) auf die Türkei. Nach dem 3:1 gegen die USA und dem 2:2 gegen Mexiko während der Amerika-Reise im Oktober will Nagelsmann den Aufwärtstrend auf dem Weg zur Heim-EM 2024 fortsetzen. Das Berliner Olympiastadion wird mit über 70.000 Zuschauern ausverkauft sein - es werden Zehntausende Fans der türkischen Auswahl des italienischen Trainers Vincenzo Montella erwartet.

Formel 1 bestreitet Startplatzjagd in Las Vegas

LAS VEGAS: In der Glücksspielmetropole Las Vegas bestreitet die Formel 1 ihre Startplatzjagd. Weltmeister Max Verstappen und seine Konkurrenten kämpfen am Samstag (9.00 Uhr MEZ/Sky) vor der imposanten Kulisse auf dem weltberühmten sogenannten Strip um die beste Ausgangsposition. Das vorletzte Saisonrennen findet nur 21 Stunden nach dem Ende der Qualifikation auf dem schnellen Stadtkurs statt.

Top Vier bei ATP-Finals im Halbfinale unter sich

TURIN: Die besten vier Tennisspieler der Welt sind bei den ATP-Finals im Halbfinale unter sich. Am Samstag treffen in Turin zunächst (14.30 Uhr/Sky) der Italiener Jannik Sinner und Daniil Medwedew aus Russland aufeinander. Danach (21.00 Uhr/Sky) spielen im Topduell der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic aus Serbien und Wimbledonsieger Carlos Alcaraz aus Spanien gegeneinander. Alexander Zverev hatte den Einzug ins Halbfinale verpasst.

Skirennfahrerinnen optimistisch für Matterhorn-Premiere

CERVINIA/GURGL: Eine Woche nach den Absagen bei den Männern sind die alpinen Skirennfahrerinnen optimistisch, an diesem Samstag einen Weltcup am Matterhorn austragen zu können. Die Wettervorhersagen für die Abfahrt (11.45 Uhr/BR und Eurosport) lassen darauf hoffen, dass das Prestige-Event oberhalb von Cervinia durchgeführt werden kann. Bereits im Herbst 2022 waren die Rennen geplant gewesen, fielen damals aber dem Schneemangel zum Opfer.