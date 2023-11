Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.11.23 | Überblick

Arabische Liga berät in Riad erneut über Gaza-Krieg

RIAD: Auf Gesuch der Palästinenser und Saudi-Arabiens kommt die Arabische Liga am Samstag erneut zu Beratungen über den Gaza-Krieg zusammen. Bei der Sitzung in Riad soll es um die «israelische Aggression gegen Gaza» gehen, hieß es in einer Erklärung der Organisation. Die Außenminister der 22 Mitgliedsländer zählenden Liga hatten bei einem Treffen kurz nach Kriegsbeginn am 7. Oktober in Kairo bereits einen sofortigen Stopp der israelischen Angriffe auf Gaza gefordert.

Baerbock zu Krisengesprächen in Saudi-Arabien und Israel

RIAD/TEL AVIV: Außenministerin Annalena Baerbock setzt an diesem Samstag (7.00 Uhr) ihre Krisengespräche zum Gaza-Krieg in der saudischen Hauptstadt Riad fort. Dort waren am Vormittag (Ortszeit) Treffen der Grünen-Politikerin mit dem Ministerpräsidenten und Außenminister von Katar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, sowie dem saudischen Außenminister Faisal bin Farhan Al Saud geplant. In Israel wollte Baerbock im Anschluss mit Außenminister Eli Cohen und Oppositionsführer Jair Lapid Gespräche führen. Bei der Reise soll es unter anderem um die Lage der Hamas-Geiseln und die humanitäre Situation im Gazastreifen gehen.

SPÖ in Österreich: Parteichef Babler stellt sich Wiederwahl

GRAZ: In Österreich stellt sich der Vorsitzende der sozialdemokratischen SPÖ, Andreas Babler, auf einem Bundesparteitag zur Wiederwahl. Der 50-Jährige war erst im Juni unter beispiellosen Umständen zum Parteichef avanciert. Beim Parteitag in Linz war laut Auszählung die Mehrheit der 600 Delegierten in einer Kampfabstimmung für den burgenländischen Ministerpräsidenten Hans Peter Doskozil. Zwei Tage später stellte sich heraus, dass die Stimmen vertauscht worden waren und Babler der eigentliche Sieger war.

«Preis für Toleranz» an Wolfgang Ischinger und Corinne Michaela Flick

BERLIN: Der frühere Diplomat Wolfgang Ischinger erhält am Samstag den Preis für Verständigung und Toleranz des Jüdischen Museums Berlin. Bei einer Gala (20.00 Uhr) wird er gemeinsam mit Corinne Michaela Flick geehrt, der Gründerin der gemeinnützigen Convoco Stiftung. Diese will den Austausch von Menschen aus Wirtschaft, Politik, Recht, Wissenschaft, Kultur und Medien zu gesellschaftlichen Fragen fördern.

Karneval startet - Köln bereitet sich auf Jecken-Ansturm vor

KÖLN/DÜSSELDORF: Es ist wieder soweit: Am Samstag, dem 11.11., beginnt die Karnevalszeit. Insbesondere Köln rechnet mit einem großen Zulauf an Partytouristen. Mit 1000 Polizisten, 180 Ordnungsamtsmitarbeitern und mehr als 1000 privaten Sicherheitskräften will die Stadt den erwarteten Ansturm in geregelte Bahnen lenken. Bereits in den vergangenen Jahren ist die Zahl der Feiernden nach Angaben der Stadt «exponentiell gestiegen».

Fußball-Bundesliga: Bayern will vorlegen - Stuttgart empfängt BVB

BERLIN: Der FC Bayern München kann am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend die Tabellenspitze übernehmen. Mit einem fest eingeplanten Heimsieg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim würde der Rekordmeister den aktuellen Spitzenreiter Bayer Leverkusen mindestens für einen Tag vom ersten Platz verdrängen. Bayer spielt erst am Sonntag gegen Union Berlin. Im Verfolger-Duell stehen sich am Samstag der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund gegenüber, beide Teams sind derzeit punktgleich.

Skirennfahrer hoffen auf Wetter-Glück für Matterhorn-Rennen

ZERMATT-CERVINIA: Die alpinen Skirennfahrer können an diesem Samstag mit einer neuartigen Abfahrt im Schatten des Matterhorns die ersten Weltcup-Punkte holen. Das Event mit Start in der Schweiz und Ziel in Italien soll ein Spektakel werden, hoffen die Veranstalter und der Weltverband Fis. Ob gefahren werden kann, ist allerdings unklar: Zwei Trainings mussten wegen heftigem Neuschnee abgesagt werden, auch an den Renntagen sind Niederschläge und zudem Wind prognostiziert. Der Start steht für 11.30 Uhr (BR und Eurosport) auf dem Programm.