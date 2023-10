Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.10.23 | Überblick

Kundgebungen zum Nahost-Konflikt in mehreren Städten am Wochenende

BERLIN: In mehreren deutschen Städten sind für dieses Wochenende Kundgebungen zum Nahost-Konflikt angekündigt. Ein Schwerpunkt ist Berlin, wo am Samstag und Sonntag verschiedene Demonstrationen, Kundgebungen und Mahnwachen angemeldet sind - sowohl pro-palästinensische als auch pro-israelische. In der Hauptstadt hat es in den knapp drei Wochen seit Beginn des Gaza-Kriegs wiederholt Ausschreitungen am Rande von pro-palästinensischen Kundgebungen und Demonstrationen gegeben, die vielfach von der Polizei verboten worden waren.

Wüst will NRW-CDU-Chef bleiben - Merz und Prosor bei Landesparteitag

HÜRTH: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst bewirbt sich am Samstag (10.00 Uhr) um die Wiederwahl als Vorsitzender der nordrhein-westfälischen CDU. Bei einem Landesparteitag in Hürth wird der 48-Jährige voraussichtlich ohne Gegenkandidaten antreten. Bundesparteichef Friedrich Merz und Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, werden zu Grußworten erwartet.

FC Bayern bei Neuer-Comeback gegen Darmstadt

MÜNCHEN: Erstmals in dieser Saison mit Kapitän Manuel Neuer im Tor peilt der FC Bayern München den nächsten Sieg in der Fußball-Bundesliga an. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist der deutsche Rekordmeister im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 der große Favorit. Der Tabellenzweite VfB Stuttgart empfängt derweil die TSG 1899 Hoffenheim. Zeitgleich kommt es zudem zu den Begegnungen zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Heidenheim, Werder Bremen und Union Berlin sowie dem FC Augsburg und dem VfL Wolfsburg. Am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) ist der 1. FC Köln bei DFB-Pokalsieger RB Leipzig gefordert.

Alpiner Ski-Weltcup startet in Sölden in neue Saison

SÖLDEN: Begleitet von einer heftigen Umweltdebatte startet der alpine Ski-Weltcup am Wochenende in die neue Saison. Am Samstag (10.00 und 13.00 Uhr/ZDF und Eurosport) bestreiten die Damen im österreichischen Sölden den ersten Riesenslalom des Winters, am Sonntag sind die Herren dran. Die öffentliche Kritik am frühen Zeitpunkt des Saisonauftakts auf dem Rettenbachferner wird angesichts des Klimawandels seit Jahren zunehmend lauter.

Südafrika und Neuseeland bestreiten Finale der Rugby-WM

PARIS: Die Rugby-Großmächte Neuseeland und Südafrika bestreiten an diesem Samstag (21.00 Uhr/ProSiebenMaxx) das Finale der Weltmeisterschaft. Die zwei Teams, beide jeweils dreimal Champion, hatten sich bei dem siebenwöchigen Turnier in Frankreich überraschend bis zum Giganten-Duell um Gold gekämpft. Im Stade de France vor den Toren von Paris wird sich nun eine Mannschaft zum alleinigen Rekordweltmeister küren.